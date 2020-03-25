Милованов: Если бы приняли "антиколомойский" закон, могли бы дать выплаты во время пандемии

Если бы Украина подписала соглашение с МВФ, приняв антиколомойский законопроект, то сейчас были бы деньги для прямых выплат во время пандемии коронавируса.

Ведь уже через месяц больше половины украинцев останутся без денежных запасов. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу в программе "Что это было" отметил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Важно Часть "слуг народа" призвала принять "антиколомойский" законопроект, чтобы избежать дефолта

► Почему нужны прямые выплаты

По его словам, в новом правительстве нет макроэкономистов, однако он надеется, что все же будут приняты правильные решения.

Мы видим, что определенные налоги отменяются. Бизнесу это не очень помогает. Если нет бизнеса, то нет и налогов. Бизнесу, чтобы выжить, уже сейчас нужны деньги, чтобы платить зарплаты. А не уменьшение налогов, например ЕСВ. Так же и людям,

– пояснил Милованов.

Он добавил, что по исследованиям компании "Градус", которое вышло 25 марта, 57% людей сейчас имеют денег максимум на 4 недели. Такой опрос проводили среди пользователей мобильной связи, то есть не среди бедных.

"То есть через 4 недели больше половины украинцев не будут иметь денег, чтобы покупать еду. Поэтому сейчас им нужны деньги. Нужно делать прямые выплаты", – сказал экс-министр.

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► Где взять деньги для прямых выплат

Милованов объяснил, если бы продолжалась приватизация, то можно было бы брать деньги с нее. Однако сейчас это не лучший вариант. Также, если бы не замедлилась реформа рынка земли, то деньги можно было бы получить с паев.

Тот механизм, который, к сожалению, остается сейчас – это механизм МВФ, Всемирного банка, ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития – 24 канал) и других международных банков. К сожалению, это можно было бы достичь достаточно давно. Нужно было принять законопроект, который называют "антиколомойским",

– отметил Милованов.

Он добавил, что на самом деле законопроект более широк: он против того, чтобы банки, из которых их владельцы вывели деньги мошенническими методами, возвращались к ним обратно; и чтобы этим владельцам через определенную коррупцию в судах возвращались деньги.

Почему законопроект называют "антиколомойским"Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.