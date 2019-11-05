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      Милованов хочет пересмотреть законопроект 1210, который повлечет свертывание инвеспроектов

      41 Читати новину українською
      Тимофей Милованов
      Тимофей Милованов / kmu.gov.ua

      Министр экономики Тимофей Милованов обратился в парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением пересмотреть ряд положений скандального законопроекта 1210.

      В частности, он предложил пересмотреть предложенные законопроектом подходы к начислению ренты на железную руду и увеличению рентных платежей. Соответствующее обращение есть в распоряжении OBOZREVATEL.

      По данным Минэкономики, принятие законопроекта в действующей редакции приведет к снижению инвестиционной привлекательности Украины и к свертыванию уже начатых инвестпроэктов, а также ударит по конкурентоспособности украинской железорудной и металлургической продукции на международных рынках и приведет вытеснению украинских компаний российскими конкурентами. Кроме того, в Минэкономики предупреждают о рисках в виде сокращения количества рабочих мест и существенного ухудшения социально-экономической ситуации в регионах, где сконцентрированы предприятия ГМК.

      Ранее украинские металлурги отмечали, что законопроект создает необоснованное налоговое давление на железорудную отрасль и противоречит всем международным нормам, в частности, сформированному МВФ принципу налогообложения добычи полезных ископаемых.

      Кроме того, представителей отрасли беспокоит увеличение рентных платежей в 4 раза, что резко увеличит себестоимость добытой руды и снизит конкурентоспособность продукции украинской металлургии и отечественного ГМК на мировых рынках. При этом, как указано в обращении Минэкономики, себестоимость украинской руды и продуктов ее переработки на треть превысит соответствующие показатели в РФ – что не только сыграет на руку государству-агрессору, но и приведет к потере Украиной европейского рынка, который сейчас составляет около 16 млн тонн в год. Под угрозой окажется также экспорт продукции украинских металлургических предприятий в Китай (на сегодня – около 10 млн тонн в год).

      Косвенно, согласно анализу металлургов, принятие законопроекта ударит и по зарубежным инвестициям. Из-за угрозы уничтожения украинской металлургии под вопросом оказались зарубежные инвестиции в более чем миллиард долларов.

      Изучив доводы бизнеса, министр экономики Тимофей Милованов с ними согласился – и призвал профильный комитет провести реальные консультации с представителями украинского ГМК и совместно доработать законопроект 1210, в частности, в вопросе подходов к начислению рентных платежей.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Налоговый кодекс Инвестиции Металлургия Тимофей Милованов
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