Милованов и Малюська подали в отставку: что об этом говорят сами министры

Исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход заявила в своем телеграмме, что министры Тимофей Милованов и Денис Малюська подали заявления об отставке. Впрочем, министр развития экономики эту информацию уже опроверг.

Причиной якобы отставки министров были низкие зарплаты, писала Анна Скороход.

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Здесь говорят, что я подал в отставку. Это ложь (громко смеется – 24 канал). Мне работа нравится – я буду и дальше делать реформы. О зарплатах – они должны быть высокими у всех в стране. Пенсии также. И я сделаю все для этого,

– заверил Тимофей Милованов.

В то же время министр юстиции Денис Малюська решил подержать интригу. Он лишь опубликовал фото пустого кабинета с обувью на столе, что уже стало мемом, и лаконично подписал фото: "держим интригу".

Ранее Денис Малюська в интервью 24 каналу отмечал, что его не устраивает зарплата государственного служащего, и сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

Впрочем он подчеркнул, что в правительстве готовы повысить зарплаты министров. Мол, об этом очень часто спрашивают даже международные инвесторы. Поэтому о том, что отставка Малюськи будет в ближайшее время, не говорилось.

Кто такая Анна Скороход и почему ее исключили из фракции?Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 на Киевщине. Он охватывает Переяслав-Хмельницкий, Ржищев, Рокитнянский, Мироновский, Кагарлицкий, Богуславский районы.



В конце октября Анна Скороход расплакалась прямо на заседании Верховной Рады. Слезы у нее вызвали, по ее словам, игнорирования поправок, которые она хотела внести.



Анну Скороход исключили из фракции "Слуги народа", потому что она не выполняет никаких ее решений. А вот ее мужем, Алексеем Алякиным, займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.