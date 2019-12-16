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      Милованов и Малюська подали в отставку: что об этом говорят сами министры

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      Милованов и Малюська прокомментировали свои "отставки" / коллаж 24 канала

      Исключенная из фракции "Слуга народа" депутат Анна Скороход заявила в своем телеграмме, что министры Тимофей Милованов и Денис Малюська подали заявления об отставке. Впрочем, министр развития экономики эту информацию уже опроверг.

      Причиной якобы отставки министров были низкие зарплаты, писала Анна Скороход.

      Интересно: Заоблачная премия Милованова свыше четверти миллиона: что известно

      Здесь говорят, что я подал в отставку. Это ложь (громко смеется – 24 канал). Мне работа нравится – я буду и дальше делать реформы. О зарплатах – они должны быть высокими у всех в стране. Пенсии также. И я сделаю все для этого,
      – заверил Тимофей Милованов.

      В то же время министр юстиции Денис Малюська решил подержать интригу. Он лишь опубликовал фото пустого кабинета с обувью на столе, что уже стало мемом, и лаконично подписал фото: "держим интригу".

      Ранее Денис Малюська в интервью 24 каналу отмечал, что его не устраивает зарплата государственного служащего, и сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

      Впрочем он подчеркнул, что в правительстве готовы повысить зарплаты министров. Мол, об этом очень часто спрашивают даже международные инвесторы. Поэтому о том, что отставка Малюськи будет в ближайшее время, не говорилось.

      Кто такая Анна Скороход и почему ее исключили из фракции?Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 на Киевщине. Он охватывает Переяслав-Хмельницкий, Ржищев, Рокитнянский, Мироновский, Кагарлицкий, Богуславский районы.

      В конце октября Анна Скороход расплакалась прямо на заседании Верховной Рады. Слезы у нее вызвали, по ее словам, игнорирования поправок, которые она хотела внести.

      Анну Скороход исключили из фракции "Слуги народа", потому что она не выполняет никаких ее решений. А вот ее мужем, Алексеем Алякиным, займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Ганна Новосад Кабинет Министров Украины Министерство юстиции Министерство экономического развития и торговли Денис Малюська Тимофей Милованов
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