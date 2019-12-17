Милованов назвал серьезную угрозу для экономики без рынка земли

Если в Украине не запустить рынок земли, то ее экономика потеряет как минимум три процента ВВП, а это несколько миллиардов гривен.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу на телеканале ICTV озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и подчеркнул, что терять Украина начнет уже со следующего года.

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Милованов считает, что без введения продажи угодий не удастся обеспечить прирост экономики в долгосрочной перспективе.

Без запуска рынка земли фермер не станет владельцем главного актива. Дешевые деньги к фермеру не придут. Поэтому в длительном периоде влив гораздо негативнее. Украина останется аграрной отраслью, которая производит достаточно простые сельскохозяйственные продукты. Поэтому рынок земли необходим,

– пояснил Милованов.

На вопрос, что будет, если Верховная Рада не проголосует запуск рынка земли, министр ответил: "Мы потеряем в следующем году 0,23% ВВП. И до 1%, затем 2 и 3% в последующие годы".

Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

"Нам нужен экономический рост. Кажется, это маленькая цифра – один или два процента. Но если бы мы их посчитали за последние 20 лет, то у нас бы было 20%. А 20% – это уже значительно", – добавил он.

Что известно о законопроекте по рынку земли:

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);

– не более 8% земли в области;

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар-иностранец. Однако не постоянный запрет, а временное – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

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