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      Милованов назвал серьезную угрозу для экономики без рынка земли

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      Тимофей Милованов / 24 канал

      Если в Украине не запустить рынок земли, то ее экономика потеряет как минимум три процента ВВП, а это несколько миллиардов гривен.

      Такое мнение в эфире политического ток-шоу на телеканале ICTV озвучил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и подчеркнул, что терять Украина начнет уже со следующего года.

      К слову: В Кабмине рассказали о финальной версии законопроекта о рынке земли

      Милованов считает, что без введения продажи угодий не удастся обеспечить прирост экономики в долгосрочной перспективе.

      Без запуска рынка земли фермер не станет владельцем главного актива. Дешевые деньги к фермеру не придут. Поэтому в длительном периоде влив гораздо негативнее. Украина останется аграрной отраслью, которая производит достаточно простые сельскохозяйственные продукты. Поэтому рынок земли необходим,
      – пояснил Милованов.

      На вопрос, что будет, если Верховная Рада не проголосует запуск рынка земли, министр ответил: "Мы потеряем в следующем году 0,23% ВВП. И до 1%, затем 2 и 3% в последующие годы".

      Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

      "Нам нужен экономический рост. Кажется, это маленькая цифра – один или два процента. Но если бы мы их посчитали за последние 20 лет, то у нас бы было 20%. А 20% – это уже значительно", – добавил он.

      Что известно о законопроекте по рынку земли:

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      – не больше 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);
      – не более 8% земли в области;
      – не более 0,5% земли в стране в целом.

      Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар-иностранец. Однако не постоянный запрет, а временное – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.

      Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Законодательство Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов Рынок земли
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