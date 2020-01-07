Милованов назвал условия укрепления курса гривны и пошутил об экономических "зрадах"

Министр развития экономики Украины Тимофей Милованов в своем фейсбуке поделился шуткой о самых больших "зрадах" в украинской экономике. Кроме того, он объяснил, почему в Украине так стремительно меняется курс гривны и рассказал, будет ли укрепляться она в 2020 году.

Своим постом, опубликованным в фейсбуке, Милованов попытался ответить на шутку экономиста Андрея Павлушина.

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Последний написал о самых больших экономических "зрадах":

Как выяснилось, в экономике Украины есть две экономические "зрады":

курс гривны растет;

курс гривны падает.

Тимофей Милованов рассказал, кто выиграет в каждом из случаев. Например, когда курс доллара падает, то бизнес и государственный бюджет на этом проигрывают, а выигрывают потребители:

Экспортеры получают меньше денег в гривнах за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же;

Бюджет страдает, потому что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте;

Потребители выиграют, так как рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары.

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В то же время в случае падения курса гривни все происходит с точностью до наоборот: бизнес на этом выигрывает, потребители – в минусе.

При любом изменении курса будут те, кто выигрывают, и те, кто проигрывают. Это нормально. Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно,

– заявил министр развития экономики.

Он отметил, что Украина в 1998, 2008 и 2014 годах уже пыталась удержать фиксированный курс гривны, но это привело лишь к быстрой девальвации.

"Курс – это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Нацбанк может повлиять на такое изменение временно, но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса", – пояснил Милованов.

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Кроме того, он отметил, что в течение 2020 курс гривны, скорее всего, продолжит укрепляться. Но все будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.