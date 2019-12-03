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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Милованов объяснил, чего государство не может сделать с предприятиями

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      Нет бездумного процесса, – Милованов о влиянии государства на предприятия / Liga.net

      Государство может лишь изменить своих представителей в управлении предприятиями. Однако все вопросы по управлению и развитию решают наблюдательные советы.

      Наблюдательные советы несут ответственность за то, как работает предприятие. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в программе "Свобода слова"

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      Министр отметил, что "есть реформа корпоративного управления, поэтому у нас нет процесса бездумного".

      Мы только имеем право, как государство, заменить государственных представителей (в управлении госпредприятием – 24 канал). Это все, что мы можем сделать. Все остальное делают наблюдательные советы,
      – добавил министр.

      Милованов отметил, что на особо важных предприятиях анализируется, насколько качественна  работа наблюдательных советов и руководства.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Деньги Тимофей Милованов
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