Милованов объяснил, чего государство не может сделать с предприятиями

Государство может лишь изменить своих представителей в управлении предприятиями. Однако все вопросы по управлению и развитию решают наблюдательные советы.

Наблюдательные советы несут ответственность за то, как работает предприятие. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в программе "Свобода слова"

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Министр отметил, что "есть реформа корпоративного управления, поэтому у нас нет процесса бездумного".

Мы только имеем право, как государство, заменить государственных представителей (в управлении госпредприятием – 24 канал). Это все, что мы можем сделать. Все остальное делают наблюдательные советы,

– добавил министр.

Милованов отметил, что на особо важных предприятиях анализируется, насколько качественна работа наблюдательных советов и руководства.

Изменения на госпредприятиях