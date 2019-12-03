Милованов объяснил, чего государство не может сделать с предприятиями
Государство может лишь изменить своих представителей в управлении предприятиями. Однако все вопросы по управлению и развитию решают наблюдательные советы.
Наблюдательные советы несут ответственность за то, как работает предприятие. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в программе "Свобода слова"
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Министр отметил, что "есть реформа корпоративного управления, поэтому у нас нет процесса бездумного".
Мы только имеем право, как государство, заменить государственных представителей (в управлении госпредприятием – 24 канал). Это все, что мы можем сделать. Все остальное делают наблюдательные советы,
– добавил министр.
Милованов отметил, что на особо важных предприятиях анализируется, насколько качественна работа наблюдательных советов и руководства.
Изменения на госпредприятиях
- Ведомство приняло решение об увольнении 47 руководителей госпредприятий и государственных служащих категории "А", об этом Милованов сообщал ранее.
- На все позиции назначили исполняющих обязанности. Такой процесс Милованов назвал "перезагрузкой власти". Отметим, категория "А" – высший корпус государственной службы.
- Минэкономики также передало на приватизацию 339 государственных предприятий. Ни одно из них не является стратегическим, но все находятся в критическом состоянии.
- Всего к концу года по рекомендации президента передать на приватизацию планируют 500 госпредприятий.
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