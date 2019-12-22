Милованов озвучил основные задачи на 2020 год

Главная задача Минэкономики – разобраться, что происходит в подведомственных отраслях и выделить основные направления реформ. Другие крупные цели – привлечение инвестиций и борьба с коррупцией.

Первые 80 приватизированных предприятий передадут Фонду госимущества для завершения процесса. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время визита в Харьков, сообщает "Укринформ".

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Милованов добавил, что вместе с тем отменен общий список предприятий, не подлежащих приватизации

В этот (новый) список не войдут только те предприятия, которые составят Фонд национального богатства, включая природные монополии,

– сказал он.

Создание реестра земель

Министр считает, что нардепы от "Слуги народа" "живо относятся" к необходимым изменениям законопроектов относительно рынка земли, потому что уже внесли большое количество поправок.

"При этом есть ясное понимание, что начать реформирование нужно с создания реестра земель", – сказал он.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. В проект закона подали примерно 5 тысяч правок, которые могут затянуть рассмотрение документа на месяцы. Больше новостей – по ссылке.

Коррупция в управленческих структурах

Среди приоритетных направлений Милованов определил и дальнейшую борьбу с коррупцией.

О коррупции, в частности, в управленческих структурах. Тридцать лет подряд директора "заносили" в правительство деньги за поддержку предприятий, а теперь настало такое время, что они не знают, куда надо заносить. Эта практика идет, и это хороший знак,

– пояснил министр.

Инвестиции и препятствия

Милованов заявил, что при планировании всегда "есть опасность возникновения препятствий" – это касается и 2020 года. В то же время среди главных задач ведомства министр назвал привлечение инвестиций.

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"Простой пример: Украина – крупнейший производитель пшеницы, а нужно еще стать и крупнейшим производителем макарон, чтобы и эту марку знали в мире", – добавил Милованов.