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      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Милованов озвучил условия запуска прозрачного рынка земли в Украине

      19 Читати новину українською
      Тимофей Милованов
      Тимофей Милованов / politarena.com.ua

      Для того, чтобы прозрачный рынок земли сельскохозяйственного назначения успешно стартовал в Украине, нужно четко осознать, кто именно контролирует эти земли и кто их конечный собственник.

      Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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      Министр отметил, что на сегодня рынок земли уже фактически действует, однако он является не прозрачным, а доступ к нему имеют только определенные лица с помощью схем и больших денег.

      Речь не идет о создании рынка. Говорится о создании прозрачного рынка наконец. Нужно две вещи обеспечить. Нужно понять, кто является конечными собственниками. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем,
      – сказал Милованов

      Он отметил, что этот момент является ключевым и особенно острым сейчас, в момент, когда Украина находится в состоянии войны. Все потому, что не всегда понятно, кто является конечным владельцем компании (на бумаге украинской) которая массово берет в аренду землю у людей.

      Поэтому правительство планирует во время запуска рынка земли запустить систему мониторинга или проверки покупателей и продавцов земли.

      Что известно о рынке земли?В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

      В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Планируется, что купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

      В то же время, купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю в первую очередь.


      Цены на землю под мораторием / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Рынок земли Тимофей Милованов
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