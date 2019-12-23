15:05
23 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости экономики
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Милованов планирует повышать зарплаты украинцам на 2 тысячи в год

      68 Читати новину українською
      Милованов планирует повысить заработную плату / Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

      Трудоустроить 600 тысяч украинцев и постепенно повышать заработные платы – Милованов поделился планами на 2020 год.

      Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказал во время визита на харьковский завод "Турбоатом", сообщает Европейская правда.

      Читайте также: Зарплата в Украине и ЕС: кто и где получает больше

      Министерство хочет повышать заработные платы, а также трудоустроить полмиллиона украинцев. Для этого планируют упростить законодательство, облегчить процесс найма работников и повысить их соцзащиту. По данным министерства, сегодня в Украине 8,5% безработных – это 1,5 миллиона граждан.

      Наша задача сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2 тысячи гривен в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов,
      – сказал Милованов.

      Он также назвал достижения Министерства: интеграцию электронного документооборота, уменьшение давления на бизнес, разблокировку подписания патентов на изобретения и прочее.

      Какие планы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на 2020 год?По словам Милованова в 2020 году министерство прежде всего планирует:
      - увеличить количество заказов на украинские предприятия, способствовать переходу от сырьевого к продуктовому экспорту;
      - создать Фонд гарантирования фермерских кредитов;
      - запустить пилотный фермерский реестр на 5 областей Украины;
      - принять законы "Об обороте сельскохозяйственных земель", "О труде", "О занятости населения";
      - усовершенствовать законодательство о приватизации;
      - создать Фонд Национального богатства и Национальный орган по интеллектуальной собственности;
      - изменить подходы к организации питания в образовательных учреждениях.

      Как включить темную тему Instagram для iOS
      сегодня
      17658
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Деньги Министерство экономического развития и торговли Минимальная зарплата Тимофей Милованов Безработица Зарплата
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Проблема не в том, кто занимает президентское кресло в Киеве
      Павло Казарін 7
      сегодня , 14:00 Какими модными трендами запомнится 2019 год: интересная подборка
      Юлія Михайлова 43
      сегодня , 13:25 Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
      Світлана Попова 978
      сегодня , 13:05 Перепись населения в Украине: что это такое и для чего она нужна
      Євгенія Мазур 332
      сегодня , 13:05 Почему прекратили финансировать украинских спортсменов – детали
      Михайло Гема 77
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук