Милованов планирует повышать зарплаты украинцам на 2 тысячи в год

Трудоустроить 600 тысяч украинцев и постепенно повышать заработные платы – Милованов поделился планами на 2020 год.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказал во время визита на харьковский завод "Турбоатом", сообщает Европейская правда.

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Министерство хочет повышать заработные платы, а также трудоустроить полмиллиона украинцев. Для этого планируют упростить законодательство, облегчить процесс найма работников и повысить их соцзащиту. По данным министерства, сегодня в Украине 8,5% безработных – это 1,5 миллиона граждан.

Наша задача сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2 тысячи гривен в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов,

– сказал Милованов.

Он также назвал достижения Министерства: интеграцию электронного документооборота, уменьшение давления на бизнес, разблокировку подписания патентов на изобретения и прочее.

Какие планы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на 2020 год?По словам Милованова в 2020 году министерство прежде всего планирует:

- увеличить количество заказов на украинские предприятия, способствовать переходу от сырьевого к продуктовому экспорту;

- создать Фонд гарантирования фермерских кредитов;

- запустить пилотный фермерский реестр на 5 областей Украины;

- принять законы "Об обороте сельскохозяйственных земель", "О труде", "О занятости населения";

- усовершенствовать законодательство о приватизации;

- создать Фонд Национального богатства и Национальный орган по интеллектуальной собственности;

- изменить подходы к организации питания в образовательных учреждениях.