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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Милованов предлагает выплачивать безработным 5 тысяч гривен на время карантина

      - Читати новину українською
      Тимофей Милованов / Пресс-служба Кабмина

      Экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил выплачивать по 5 тысяч гривен в месяц людям, которые потеряли работу из-за карантина.

      Об этом он рассказал в интервью 24 каналу и объяснил, что во время карантина безработным особенно необходима материальна поддержка. Это касается самозанятых предпринимателей и людей, которых отправили на временный отпуск.

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      "В Польше, Чехии, Великобритании, Австрии и многих других странах оказывают поддержку от 50 до 80% заработной платы при условии, что человек не получил доход. У нас ее можно было бы сделать на уровне минимальной зарплаты", – отметил он.

      Я бы рекомендовал выплачивать 5 тысяч гривен в месяц тем людям, которые получают меньше какого-то объема. Независимо предприниматели они или нет,
      – отметил Милованов.

      Он считает, что если люди не будут иметь денег, чтобы поесть и накормить свою семью, то это большая проблема, которая будет влиять на общество годами. Кроме этого, предлагает добавить людям денег, когда страна будет выходить из кризиса.

      "Чтобы они пошли их немного тратить не только на еду, но и на другие услуги: кинотеатры, парикмахерские, обучение, репетиторы. Это для того, чтобы экономику в тот момент запустить", – добавил экс-министр.

      Смотрите полное интервью с Тимофеем Миловановым:

      криза в Україні
      Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Карантин в Украине 2020 Зарплата Финансы Деньги Рынок труда Бизнес Тимофей Милованов – новости
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