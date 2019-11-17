Милованов рассказал о крупных увольнениях на госпредприятиях

Министерство экономики уволило почти полсотни руководителей государственных предприятий и госслужащих.

Ведомство приняло решение об увольнении 47 руководителей госпредприятий и государственных служащих категории "А". Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей Фейсбук-странице.

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Он отметил, что на все позиции назначили исполняющих обязанности. Такой процесс Милованов назвал "перезагрузкой власти". Отметим, категория "А" – высший корпус государственной службы.

На сегодня министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории "А". На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс,

– написал он.

Министр отметил, что решение об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и им.

Также Милованов добавил, что сейчас все предприятия, где уволили руководителей, работают в обычном режиме. Однако он не уточнил, на каких именно госпредприятиях произошли изменения в руководстве.

Милованов также рассказывал, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства установило контроль над рядом стратегических предприятий.

Речь идет о 498 компаниях, в частности: