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      Милованов рассказал о крупных увольнениях на госпредприятиях

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      Минэкономики уволило почти полсотни руководителей госпредприятий, – Милованов / Украинская правда

      Министерство экономики уволило почти полсотни руководителей государственных предприятий и госслужащих.

      Ведомство приняло решение об увольнении 47 руководителей госпредприятий и государственных служащих категории "А". Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей Фейсбук-странице.

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      Он отметил, что на все позиции назначили исполняющих обязанности. Такой процесс Милованов назвал "перезагрузкой власти". Отметим, категория "А" – высший корпус государственной службы.

      На сегодня министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории "А". На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс,
      – написал он.

      Министр отметил, что решение об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и им.

      Также Милованов добавил, что сейчас все предприятия, где уволили руководителей, работают в обычном режиме. Однако он не уточнил, на каких именно госпредприятиях произошли изменения в руководстве.

      Милованов также рассказывал, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства установило контроль над рядом стратегических предприятий.

      Речь идет о 498 компаниях, в частности:

      • двух предприятиях "Укрспирта",
      • "Аграрном Фонде",
      • Государственной продовольственной зерновой корпорации,
      • "Артемсоли".
      • Коневодстве Украины.

       

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      Теги: Тимофей Милованов Новости Украины Реформы
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