19:42
27 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Милый зверь выбежал на поле во время матча, аналитики назвали его лучшим в игре: видео

      86 Читати новину українською
      Опоссум выбежал на поле во время футбольного матча
      Опоссум выбежал на поле во время футбольного матча / twitter.com/AndryvMorales10

      В четвертом туре чемпионата Мексики между "Веракрусом" и "Пуэблой" на футбольное поле выбежал опоссум. После окончания игры аналитики просканировали действия зверя и назвали его лучшим в матче.

      Опоссума назвали Ярохито и записали в футболисты команды-хозяина, которая проиграла поединок со счетом 0:1.

      Читайте также: Фанаты "Милана" горячо встретили Шевченко, клуб вручил ему памятную награду: видео

      Опоссум провел на поле 5 минут и преодолел 50 метров. Также эксперты отметили, что зверь хромал.

       

       

      На курьезный момент отреагировали в немецкой "Баварии". Испанский профиль мюнхенского клуба заявил, что интересуется опоссумом.

      "Подтверждаем интерес к Ярохито со стороны нашего скаута, несмотря на полученную им травму. Желаем скорейшего выздоровления!", – написал испаноязычный профиль "Баварии" и прикрепил фото скаута-котика.

       

       

      "Бавария" начала использовать рыжего кота в публикациях в социальных сетях после матча Лиги чемпионов с турецким "Бешикташем". В 1/8 финала рыжий кот выбежал на футбольное поле в Стамбуле.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

       

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      37
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      сегодня , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 1305
      Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      сегодня , 18:00 Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      Віталій Дейнега 143
      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      сегодня , 17:00 Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      Сергій Фурса 372
      Холокост и Голодомор: как срабатывает инстинкт "Никогда снова" у украинцев и евреев
      сегодня , 16:16 Холокост и Голодомор: как срабатывает инстинкт "Никогда снова" у украинцев и евреев
      Борис Немировський 98
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Европейские игры: украинские борцы пополнили ящик с медалями
       14 июня 2015 , 22:08
      Перестрелка без жертв. "Милан" - "Рома" - 2:2. ВИДЕО
       16 декабря 2013 , 21:13
      "Шахтер" в Лиге чемпионов заработает минимум 8,6 миллиона евро
       15 сентября 2014 , 15:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук