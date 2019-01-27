Милый зверь выбежал на поле во время матча, аналитики назвали его лучшим в игре: видео

В четвертом туре чемпионата Мексики между "Веракрусом" и "Пуэблой" на футбольное поле выбежал опоссум. После окончания игры аналитики просканировали действия зверя и назвали его лучшим в матче.

Опоссума назвали Ярохито и записали в футболисты команды-хозяина, которая проиграла поединок со счетом 0:1.

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Опоссум провел на поле 5 минут и преодолел 50 метров. Также эксперты отметили, что зверь хромал.

Yes, this is a possum invading a Liga MX match. And yes the analysis is in-depth. And yes it won Man of the Match. #ILoveThisGame pic.twitter.com/gjD6N133Ap — Kambi Thandi (@chikayne) 26 января 2019 г.

На курьезный момент отреагировали в немецкой "Баварии". Испанский профиль мюнхенского клуба заявил, что интересуется опоссумом.

"Подтверждаем интерес к Ярохито со стороны нашего скаута, несмотря на полученную им травму. Желаем скорейшего выздоровления!", – написал испаноязычный профиль "Баварии" и прикрепил фото скаута-котика.

"Бавария" начала использовать рыжего кота в публикациях в социальных сетях после матча Лиги чемпионов с турецким "Бешикташем". В 1/8 финала рыжий кот выбежал на футбольное поле в Стамбуле.

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