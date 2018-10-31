Футбольний клуб "Минай" із Закарпаття в 1/8 фіналу Кубка України приймав київське "Динамо". Матч відбувся в Ужгороді.

Минай – Динамо 1:3

Голы: Гегедош, 20 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

Гол на 20-й минуте откровенно шокировал киевлян. Смокоровський дал пас в разрез на Гегедоша, нападающий обыграл защитников и перебросил мяч через Бущана.

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В целом первый тайм гости провели не слишком уверенно. Одной из причин было то, что киевляне вышли на игру в довольно экспериментальном составе – Хацкевич дал сыграть тем, кто мало играл в чемпионате или еврокубках.

"Минай" ничем не уступал соперникам в первом тайме, неплохо контролируя игру. У команды было еще несколько возможностей, чтобы убежать в контратаку. Однако на этот раз защитники "Динамо" не дали такой возможности.

Видео гола Гегедоша в ворота "Динамо"

Все для "Динамо" изменилось во втором тайме. Пока неизвестно, что именно Хацкевич сказал футболистам в раздевалке, но заиграли они более содержательно. Кроме того, киевляне провели сразу двойную замену – вместо Буэно и Дуелунда вышел Гармаш и Буяльский.

Кроме того, в начале тайма "Динамо" удалось забить гол. На 54-й минуте отличился Шапаренко. Он же вывел киевлян вперед еще за четыре минуты. А на 58-й минуте Гармаш сделал преимущество "Динамо" в счете более убедительным.

Видео первого гола Шапаренко

Видео гола Гармаша

После этого скорости в матче упали. "Динамо" берегло силы для игры против "Шахтера" в субботу, 3 ноября. Игроки "Миная" же ничего не могли противопоставить более опытным соперникам.

Игра так и закончилась победой "Динамо". Киевляне выходит в четвертьфинал Кубка Украины.