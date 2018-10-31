17:31
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      "Динамо" победило "Минай" в довольно тяжелом матче Кубка Украины: видео голов

      244 Читати новину українською
      Минай – Динамо результат матчу
      Минай – Динамо результат матчу / ФК "Минай"

      Футбольний клуб "Минай" із Закарпаття в 1/8 фіналу Кубка України приймав київське "Динамо". Матч відбувся в Ужгороді.

      Минай – Динамо 1:3
      Голы: Гегедош, 20 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

      Гол на 20-й минуте откровенно шокировал киевлян. Смокоровський дал пас в разрез на Гегедоша, нападающий обыграл защитников и перебросил мяч через Бущана.

      Читайте также: Украинец Лунин пропустил два гола в дебютном матче за "Леганес": видео

      В целом первый тайм гости провели не слишком уверенно. Одной из причин было то, что киевляне вышли на игру в довольно экспериментальном составе – Хацкевич дал сыграть тем, кто мало играл в чемпионате или еврокубках.

      "Минай" ничем не уступал соперникам в первом тайме, неплохо контролируя игру. У команды было еще несколько возможностей, чтобы убежать в контратаку. Однако на этот раз защитники "Динамо" не дали такой возможности.

      Видео гола Гегедоша в ворота "Динамо"

       

       

      Все для "Динамо" изменилось во втором тайме. Пока неизвестно, что именно Хацкевич сказал футболистам в раздевалке, но заиграли они более содержательно. Кроме того, киевляне провели сразу двойную замену – вместо Буэно и Дуелунда вышел Гармаш и Буяльский.

      Кроме того, в начале тайма "Динамо" удалось забить гол. На 54-й минуте отличился Шапаренко. Он же вывел киевлян вперед еще за четыре минуты. А на 58-й минуте Гармаш сделал преимущество "Динамо" в счете более убедительным.

      Видео первого гола Шапаренко

       

      Видео гола Гармаша

      После этого скорости в матче упали. "Динамо" берегло силы для игры против "Шахтера" в субботу, 3 ноября. Игроки "Миная" же ничего не могли противопоставить более опытным соперникам.

      Игра так и закончилась победой "Динамо". Киевляне выходит в четвертьфинал Кубка Украины.

      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сегодня , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      "Все пропало, нас сливают": почему украинцы любят искать "зраду"
      сегодня , 16:01 "Все пропало, нас сливают": почему украинцы любят искать "зраду"
      Павло Казарін
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сегодня , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сегодня , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сегодня , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Сестры Уильямс выиграли парный турнир на отрытом чемпионате Великобритании
       8 июля 2012 , 14:20
      Сильвен Шаванель триумфовал в гонке благодаря победе в разделке
       28 марта 2013 , 22:21
      У комментатора канала "Футбол" польские фанаты на Майдане отобрали розу "Металлиста"
       22 октября 2014 , 19:59
      Состоялась первая жеребьевка нового сезона Лиги чемпионов
       22 июня 2015 , 14:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук