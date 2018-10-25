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      Минами по Водяному и ожесточенный бой вблизи Вольного: как прошли сутки на Донбассе

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      В течение суток 24 октября ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, дважды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также боевики ударили минами 12-го калибра по селу Водяное на Мариупольском направлении.

      Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра ОС.

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      Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Вольное, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутове и Водяное. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения,
      – отмечают украинские военные.

      В то же время добавляют, что из минометов 82-го калибра потерпели удар защитники Павлополя и Гнутового, а по позициям в районе Песков оккупанты стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      "Трижды за минувшие сутки шли боевые действия вокруг хутора Вольный, на Попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил адекватно и достойно отвечали", – подчеркивают в штабе.

      Что касается потерь среди боевиков, то, по данным разведки, в течение суток были уничтожены три человека.

      "В текущие сутки противник трижды обстрелял наши позиции в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутового. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – подытожили представители Объединенных сил.

      Напомним, в течение суток 23 октября боевики совершили 9 обстрелов позиций бойцов Вооруженных сил. Вследствие боевых действий, к сожалению, один украинский воин погиб.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Оружие
      Источник: 24 канал
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