Минцифры опровергло фейк о рассылке повесток через "Дию" и показало фото Федорова в армии

Министерство цифровой трансформации отрицает слухи о том, что через приложение "Дия" призывникам будут рассылать повестки в армию. В Министерстве призвали не вестись на фейки и отметили, что приложение только позволяет иметь в смартфоне собственные документы и удобно ими пользоваться.

Мы уже тоже видели сообщение о том, что из-за "Дию" будут рассылать повестки в армию, отмечает Минцифры в своем фейсбуке.

Без повесток можно: Приложение Дия – где скачать

Мы видели такие сообщения в большом количестве. У кого-то очень чешутся руки вставлять нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости,

– заявили в Министерстве.

В то же время там предложили авторам фейковых сообщений еще несколько идей. Например, что с помощью приложения можно будет добраться к злостным неплательщикам алиментов. Или же через "Дию" будут рассылаться сообщения от санэпидемстанции о заражении коронавирусом.

"Итак, не ведитесь на фейки. Мобильный приложение "Дия" только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифровой концлагерь", – уверяет Министерство цифровой трансформации.

Там также отметили, что пользование приложением – вопрос добровольный. В любом случае можно не пользоваться смартфоном или мобильной связью, а еще держать бумажные документы под тремя замками.

К своему посту Минцифры прикрепило фото младшего лейтенанта Михаила Федорова во время прохождения срочной службы 8 лет назад. Сейчас он возглавляет министерство.



Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время службы в армии