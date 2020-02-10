03:29
10 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020 СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ

      Минцифры опровергло фейк о рассылке повесток через "Дию" и показало фото Федорова в армии

      22 Читати новину українською
      В Минцифре заверили, что не создают "цифровой концлагерь" / epravda.com.ua

      Министерство цифровой трансформации отрицает слухи о том, что через приложение "Дия" призывникам будут рассылать повестки в армию. В Министерстве призвали не вестись на фейки и отметили, что приложение только позволяет иметь в смартфоне собственные документы и удобно ими пользоваться.

      Мы уже тоже видели сообщение о том, что из-за "Дию" будут рассылать повестки в армию, отмечает Минцифры в своем фейсбуке.

      Без повесток можно: Приложение Дия – где скачать

      Мы видели такие сообщения в большом количестве. У кого-то очень чешутся руки вставлять нам палки в колеса. Радуемся, когда видим такие глупости,
      – заявили в Министерстве.

      В то же время там предложили авторам фейковых сообщений еще несколько идей. Например, что с помощью приложения можно будет добраться к злостным неплательщикам алиментов. Или же через "Дию" будут рассылаться сообщения от санэпидемстанции о заражении коронавирусом.

      "Итак, не ведитесь на фейки. Мобильный приложение "Дия" только позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифровой концлагерь", – уверяет Министерство цифровой трансформации.

      Там также отметили, что пользование приложением – вопрос добровольный. В любом случае можно не пользоваться смартфоном или мобильной связью, а еще держать бумажные документы под тремя замками.

      К своему посту Минцифры прикрепило фото младшего лейтенанта Михаила Федорова во время прохождения срочной службы 8 лет назад. Сейчас он возглавляет министерство.

      Михайло Федоров під час проходження служби в армії
      Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время службы в армии

      Церемония награждения премии Оскар-2020: онлайн-трансляция
      сегодня
      8951
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости политики Министерство цифровой трансформации Дия Михаил Федоров
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      9 февраля , 23:45 Главные новости 9 февраля: впервые коронавирусом заразился украинец, непогода ударила по Европе
      Андрій Шляхтін 273
      9 февраля , 22:00 Обыски на 1+1 ради рейтинга, вероятное увольнение Богдана и угроза для Гончарука: блоги недели
      144
      9 февраля , 20:07 Самые смешные мемы недели: Ира Луценко зажгла с пандой, Киану Ривз учит украинцев истории
      Андрій Шляхтін 367
      9 февраля , 19:30 Шокирующие последствия циклона Петра, вероятность полного исчезновения наличности в Украине
      Катерина Козачинська 748
      9 февраля , 18:00 Скандал с Дубилетом и что кроется за обысками на 1+1 – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько 499
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук