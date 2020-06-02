Минеру моста Метро в Киеве объявили подозрение: подробности
Мужчине, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве, объявили подозрение. Мера пресечения псевдоминеру будут выбирать 3 июня. Ему грозит до 7 лет за решеткой.
Действия мужчины квалифицировали как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева на официальной фейсбук-странице.
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При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать мост Метро,
– говорится в сообщении.
В прокуратуре добавляют: псевдоминер признался, что такими своими действиями он стремился привлечь внимание к проблемам в своей жизни. Оружия и взрывчатки у него не было. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Уже 3 июня суд изберет мужу меру пресечения. Прокуратура будет просить содержать мужчину под стражей.
Что известно о минировании моста Метро в Киеве:
- Днем 1 июня 32-летний мужчина угрожал взорвать город Метро в Киеве. Он сообщил в полицию, что заминировал переправу, находился на ней и держал в руках что-то похожее на пульт. Рядом с ним стоял предмет, внешне похожий на газовый баллон, к которому от пульта тянулся провод.
- Четких требований к правоохранителям злоумышленник так и не озвучил. После коротких переговоров полицейские спустили на минера штурмовую собаку и совершили несколько выстрелов в воздух – таким образом им удалось задержать мужчину.
- Взрывчатка, которой угрожал человек, оказалась муляжом. Оружия у минера не было.
- Затея мужчины вызвала большой транспортный коллапс в столице. Несколько станций метро во время спецоперации полиции остановили работу.
- В спецоперации по задержанию минера приняли участие около 300 полицейских, почти 100 бойцов Нацгвардии. К ней также привлекли 2 речных катера, 10 патрульных автомобилей и бронетехнику.