Мужчине, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве, объявили подозрение. Мера пресечения псевдоминеру будут выбирать 3 июня. Ему грозит до 7 лет за решеткой.

Действия мужчины квалифицировали как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева на официальной фейсбук-странице.

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При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать мост Метро,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют: псевдоминер признался, что такими своими действиями он стремился привлечь внимание к проблемам в своей жизни. Оружия и взрывчатки у него не было. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Уже 3 июня суд изберет мужу меру пресечения. Прокуратура будет просить содержать мужчину под стражей.

Что известно о минировании моста Метро в Киеве: