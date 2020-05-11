Минфин США назвал неутешительные последствия продления карантина для экономики

В Министерстве финансов США предупредили, что продление карантинного режима нанесет экономике необратимый ущерб.

По словам министра финансов Стивена Мнучино, промедление с открытием экономики несет большие риски. Об этом сообщило издание "Голос Америки".

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"Продолжение карантинного режима может нанести экономике необратимый вреда. Мы будем открываться очень продуманным способом. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно и с выполнением требований социального дистанцирования", – отметил министр.

Справка. В апреле количество безработных в США возросло до 23,1 миллиона человек. Больше всего пострадала индустрия развлечений и отдыха, где безработица достигла 39%.

Он считает, что ситуация с безработицей станет хуже перед тем, как начнется улучшение. В то же время прогнозирует усиление экономики уже в 3–4 квартале 2020 года.