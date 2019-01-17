Минфин изменил форму декларации налога на недвижимость: что об этом нужно знать

Министерство финансов Украины утвердило новую редакцию Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Соответствующий приказ за 15 ноября 2018 года № 8973 вступит в силу со дня его официального опубликования.

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Кто в Украине платит налог на недвижимое имущество?

Плательщиками налога на недвижимое имущество (не земельный участок) являются физические лица, в частности, которые являются владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Размер налога устанавливают местные советы. Он начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости.

Местные советы могут сами устанавливать налоговую ставку и "норму" по площади.

Что касается квадратных метров, за которые придется платить, то в квартирах – это площадь, которая превышает 60 квадратных метров, а в домах – более 120 метров.

Налог на лишние квадратные метры украинцы платят один раз в год.



Украинцы должны платить налог на недвижимость один раз в год

Что изменится?

Форма налога на недвижимость, которая действует сегодня, предусматривает разделение типов недвижимости от 1 до 9. Например, 1 – это квартира, 2 – жилой дом, 3 – другой объект жилой недвижимости, 4 – гостиничное здание.

Как объясняет "ЮрЛига", в обновленной форме можно будет указывать коды типа объекта, определенного согласно Государственному классификатору зданий и сооружений ГК 018-2000.

Если в правоустанавливающих документах на объект недвижимости не указан код Классификатора, то выбирается код, который больше всего соответствует типу недвижимости.

Площадь объекта налогообложения нужно указывать в квадратных метрах с двумя знаками после запятой. Также в декларацию следует внести данные о количестве месяцев пребывания объекта недвижимости в собственности плательщика в каждом квартале отчетного периода.

В новой форме декларации дополнительно содержится два приложения для расчета налоговых обязательств отдельно для объектов жилой и нежилой недвижимости.

В нынешней редакции этого документа сумма налога не делится на объекты жилой и нежилой недвижимости.

В обновленной форме налога на недвижимость, если объекты расположены на территории административно-территориальных единиц, которые соответствуют различным кодам Государственного классификатора объектов административно-территориального устройства Украины, но эти административно-территориальные единицы обслуживаются одним соответствующим контролирующим органом, то следует подавать одну налоговую декларацию с несколькими приложениями соответствующего типа.



Минфин Украины изменил форму декларации налога на недвижимость

В конце 2018-го года в Государственной фискальной службе сообщили, что за год украинцы заплатили рекордную сумму налога на недвижимость – 753,2 миллиона гривен.