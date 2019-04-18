Минфин напомнил, почему национализировали "Приватбанк" и обжалует отмену национализации

Министерство финансов Украины не соглашается с отменой национализации "Приватбанка" и обжалует соответствующее решение суда (подаст апелляцию).

18 апреля суд отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Да, суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

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Сейчас наша задача – защитить инвестиции государства (в "Приватбанк", – ред.), вклад каждого украинца,

– отметили в министерстве.

В Минфине напомнили, что решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с участием государства принимали в соответствии с нормами закона. Это решение поддержали Совет национальной безопасности и обороны и Кабмин, чтобы обеспечить финансовую стабильность банковской системы, экономики в целом и сохранить деньги граждан.

После национализации "Приватбанка" государство стало гарантом выполнения всех обязательств перед клиентами банка и сохранении их денег. Государство вложило в этот банк 155,3 миллиарда гривен, отметили в Минфине.

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Что сделало государство с "Приватбанком" за последние 2 года?

• В Минфине говорят, что были внедрены стандарты корпоративного управления, соответствующие лучшим международным практикам;

• усовершенствована модель управления рисками;

• продолжают внедрять инновационные технологические решения, а положительные финансовые результаты "Приватбанка говорят сами за себя";

• уровень покрытия обязательств высоколиквидными активами позволяет банку обеспечивать стабильное финансовое состояние, высокую платежную дисциплину и своевременное выполнение требований перед клиентами.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах.



В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".