Минфин одолжил более 300 миллиардов гривен с начала года

За первые 8 месяцев 2019 года правительство Украины позаимствовало 318,8 миллиарда гривен преимущественно путем выпуска облигаций внутренней государственной ссуды.

По данным на сайте Министерства финансов Украины отмечается, что платежи по государственному долгу в целом составили 262,7 миллиарда гривен. Поэтому правительство назанимало новых долгов на 56 миллиардов гривен больше, чем погасило старых.

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Также в ведомстве отметили, что Минфин продолжил снижать стоимость заимствований по всем инструментам на внутреннем рынке.

Отмечается, что необходимость заимствования денег возникла из-за невыполнения государством плана по доходам бюджета, предусмотренного в законе о госбюджете на 2019 год.

В течение последних недель Минфин продолжает сокращать объемы выпуска облигаций, вводя ограничения на продажу краткосрочных облигаций. Так, в начале августа Минфин продал облигаций на 2,66 миллиарда гривен, хотя в июле во время аукциона привлек 17,2 миллиарда гривен.

17 июля Минфин продал облигаций на рекордную сумму — 33,3 миллиарда гривен. В частности, правительство привлекло 1 миллиард долларов от продажи долговых облигаций.

В целом объем инвестиций иностранцев в государственный долг Украины вырос в 8 раз.

Также нерезиденты рекордно нарастили объемы инвестирования в государственные облигации Украины. Кроме этого, иностранные инвесторы активно скупают гривны и египетские фунты, а также ценные бумаги, номинированные в этих валютах.

Отметим, что с ростом объемов покупки государственных облигаций иностранцами часто связывают значительные риски для стабильности курса гривны. Так, покупая государственные облигации, инвесторы способствуют укреплению гривны, однако когда срок действия этих облигаций завершается, то иностранные инвесторы забирают номинал облигаций и проценты по ним, обменивая эти средства на иностранную валюту. Это несет угрозу стабильности гривны и приводит к росту курса валют.

Стоит отметить, что 11 июня Министерство финансов Украины впервые выпустило государственные облигации сроком на 6 лет.

Что такое государственная облигация? Ценная бумага, выпускаемые страной с целью покрытия дефицита бюджета исключительно на основании закона о бюджете на соответствующий год. Эмиссия государственных облигаций осуществляется согласно условиям размещения и погашения, которые устанавливаются соответствующим законом О бюджете.



Государственные облигации Украины могут быть именными или на предъявителя. Оборот облигаций в Украине осуществляется исключительно в электронном виде.