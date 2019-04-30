Минфин отвел налоговый топор от национального ОПК

Похоже, в Минфине слишком буквально восприняли старую шутку про корову, которую нужно меньше кормить и больше доить. Причем настолько, что одним решением подставили под нож все немногочисленное "молочное стадо".

Речь идет о постановлении Министерства, увеличивающем часть чистой прибыли, которую госпредприятия перечисляют в бюджет с 30% до 90%. Причем наиболее болезненные раны данная инициатива могла бы нанести заводам ГК "Укроборонпром". Ведь ОПК по сути – единственная в Украине отрасль, в значительной мере сохранившая государственную форму собственности.

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При этом, вопреки сложившемуся общественному мнению, госконцерн не является распорядителем бюджетных средств. Он существует за счет прибыли предприятий, входящих в его состав. Бюджетное финансирование присутствует в его жизни только в формате гособоронзаказа, который определяет Минобороны.

Важно понимать, что госпредприятию получить с ГОЗ прибыль, даже при успешном его исполнении, практически нереально. Заработанные 7-8% съедаются инфляцией и статьями расходов, которые не берутся во внимание МО, когда там определяют уровень закупочных цен на продукцию "Укроборонпрома".

Держаться на плаву предприятиям до последнего времени позволяли заказы государственных спецэкспортеров. Фактически за деньги инозаказчиков предприятия Концерна расширяли производственные мощности, отрабатывали технологические процессы, находили аналоги российских комплектующих, занимались опытно-конструкторскими работами для выпуска перспективных вооружений. Так, собственно, в Украине создали свою линейку легкой бронетехники и классную школу высокоточных вооружений. Так сегодня создают крылатую ракету "Нептун", высокоточную "Вильху", собственное производство снарядов и БПЛА.

Метания Минфина в контексте пресловутых 90% – это занесенный над отраслью топор. Он может разрушить финансовые балансы и сложившиеся производственные цепочки. Фактически – это смерть государственного ОПК в ближайшие два-три месяца. Предприятия при условии его принятия останутся без прибыли и не смогут заместить ее из других источников. Даже 50% отчислений являются критическими для любого отраслевого завода. Ведь специфика бухгалтерского учета предполагает, что размер начисленной прибыли всегда больше объема средств на счетах предприятия. А 90% автоматически переведут пока еще успешные предприятия в разряд убыточных.

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Кстати, подобные опасения подтвердили в Минэкономразвития и Минюсте, предложив коллегам по КМУ представить дополнительные обоснования, кроме необходимости повышать общий "уровень удоя". Однако аргументы Минфина на тот момент оказались весомей. При том, что, по информации самого Минфина, за 2018-й и первый квартал 2019-го основные бюджетные добытчики из таможенного и фискального ведомств сорвали план поступлений в госбюджет на 23 млрд гривен.

Данные Счетной палаты подтверждают, что в первом квартале 2019-го невыполнение планового показателя по уплате НДС с ввезенных в страну товаров составило 12% или 9 млрд грн. Скорее всего, речь идет об усилении практики серых схем на таможне, с занижением таможенной стоимости. Показательно, что наибольшее падение поступлений произошло именно в первом квартале текущего года. Очевидно, что "таможня дала добро" на подготовку к избирательно кампании, а сегодня пытается свои действия компенсировать неподъемными поборами с госпредприятий.

Кроме того, быстрое банкротство ключевых предприятий – наиболее оптимальная схема для приватизации их "руин" наиболее ушлыми деятелями, причастными к отрасли. В первую очередь, в части технологий, техдокументации и уникальных специалистов.

Исходя из этого, наверное, правительству стоило бы искать источники дополнительных поступлений в тех местах, где они точно есть. И желательно в руках тех, кто их "потерял". Если их, конечно, не обрубили. Ведь этот маркер был настолько живописным в блистательной кампании команды Зе, "сделавшей их всех".

P.S. Буквально несколько часов назад в Минфине сообщили, что отказались повышать уровень отчислений для субъектов хозяйствования, задействованных в реализации общественно значимых проектов, в частности в оборонной отрасли (предприятия ГК "Укроборонпром", в том числе ГП "Антонов"), сохранив его на уровне 30%. Остальным госпредприятиям придется платить отчисления от 50% до 90%, в зависимости от объема чистой прибыли.

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