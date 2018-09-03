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Минфин по-новому будет отчитываться о деятельности государственных банков

23 Читати новину українською
Отчет будет обнародоваться на портале ведомства ежегодно
Отчет будет обнародоваться на портале ведомства ежегодно / orientacion.universia

Министерство финансов Украины вводит на официальном сайте регулярную и подробную отчетность по основным показателям деятельности банков, выполнении индивидуальных стратегий, а также по работе с портфелями проблемных активов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что согласно плану 3 сентября Министерство финансов Украины обнародует новый формат ежеквартального отчета с учетом всех требований действующего законодательства.

С проектами макетов можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

По каждому из четырех государственных банков (АО КБ "ПриватБанк", АБ "Укргазбанк", АО "Укрэксимбанк", АО "Ощадбанк") предусмотрено обнародование основных сведений (акционеры, руководство банков, организационная структура, количество клиентов и т. п), а также основных показателей деятельности, как в табличном виде, так и в графической форме (визуализация динамики отдельных показателей),
– говорится в сообщении.

В частности, отчет содержит собранные данные по деятельности государственных банков с точки зрения их организационной структуры и места в банковской системе Украины.

Также в Минфине отметили, что результаты работы банков государственного сектора с проблемными активами, включая количественные показатели, планируется освещать в отдельном отчете за шестимесячный период.

Один раз в год, на портале ведомства будет обнародоваться информация о реализации запланированных стратегий развития банков.

Теги: Новости Украины Банки Министерство финансов Украины
Источник: 24 канал
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