Минфин: Украине угрожают санкции со стороны ЕС

Европейский союз может ввести санкции против Украины в случае подписания до 28 июня многосторонней конвенции MLI об устранении двойного налогообложения.

Об этом написал Finclub.

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Министр финансов Александр Данилюк сказал об этом сегодня на заседании правительства.

Мы должны до 28 июня подписать многостороннюю конвенцию о принятии мер, касающихся соглашений о налогообложении (MLI). Соответствующее решение было принято Кабинетом министров еще в декабре прошлого года. Я все еще ожидаю полномочий, которые позволят мне его подписать,

– сказал он.

Министр подчеркнул, что это важно сделать до 28 июня.

"Это последний шанс для Украины присоединиться к этому соглашению", – сказал Данилюк.

Александр Данилюк отметил, что ратифицировать соглашение нужно до конца года, поскольку, если этого не сделать, Европейский союз может принять решение ввести в отношении Украины экономические санкции.

Глава Министерства финансов призвал предоставить ему необходимые полномочия для подписания конвенции.

Что такое конвенция MLI? Это ряд экономических соглашений, которые заключают между собой страны с целью того, чтобы доходы компаний от внешнеэкономических операций не облагались дважды. Они четко регламентируют, в которой из юрисдикций и в какой доле подлежат налогообложению те или иные доходы компаний. На данный момент в Украине действуют 74 таких соглашения об избежании двойного налогообложения. При этом, со временем в каких-то аспектах такие соглашения устаревают и требуют уточнений. Сегодня в Украине, как и раньше, действуют три соглашения, которые были подписаны еще правительством СССР.