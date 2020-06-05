Министр финансов Сергей Марченко поручил Государственной таможенной службе разработать механизм случайной ротации на таможенных постах. Это должно уменьшить количество случаев коррупции и контрабанды.

Ротация должна уменьшить коррупцию на таможне

Соответствующее поручение Марченко дал на коллегии Государственной таможенной службы. Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

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Такая практика должна значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, уменьшить коррупционную составляющую,

– говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Отметим, что блокирование КПП "Тиса" в конце мая в Минфине назвали именно попыткой ввоза контрабанды. Решать ситуацию в Закарпатье приехал исполняющий обязанности председателя Государственной таможенной службы Игорь Муратов.

Коротко о столкновениях на контрольном пункте "Тиса"

Конфликтная ситуация произошла после того, как 30 мая некоторые водители пытались нелегально ввезти на территорию Украины товары . Пограничники отказали во въезде нескольким машинам.

. Пограничники отказали во въезде нескольким машинам. В результате начались толкотня и заторы: пассажирские микроавтобусы не могли проехать и скопились на границе.

Утром 31 мая водители заблокировали работу КПП "Тиса", требуя пропустить их через границу. В тот же день после обеда это переросло в настоящие стычки.

В конце концов пограничники были вынужденными прекратить работу из-за нарушения режима и провокаций.

Работу КПП впоследствии восстановили. По словам пограничников, с теми, кто блокировал пункт пропуска, они провели соответствующие мероприятия и разъяснительную работу.

Что известно о схеме, которая действовала на границе?

Как объяснил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, товары, которые украинцы покупали в Италии, отправлялись в Украину под видом частных посылок. Правоохранители говорят, что схема снова заработала для снятия карантинного ограничения.



Масштаб и объем уклонения от уплаты таможенных платежей составляет до 12 тысяч тонн в год. В частности, через пункт "Тиса" проходит в среднем в год 4 тысяч тонн.