Мини-копия: королева Елизавета II подарила Меган Маркл дорогие серьги: фото
Королева Елизавета II сделала жене принца Гарри Меган Маркл драгоценный подарок. Перед первой совместной поездкой с Меган в графство Чешир, герцогиня получила роскошные жемчужные серьги-пусеты.
Об этом рассказывает издание Town and Country.
Читайте также: Во время поездки с королевой с Меган Маркл случился конфуз: видео
Интересно, что украшения, выполненные из жемчуга и бриллиантов, представляют собой уменьшенную копию сережек самой королевы. Правда, у Елизаветы II жемчужины большие по размеру.
Меган Маркл / GettyImages
Напомним, Меган Маркл и королева Елизавета II отправились в свой первый совместный визит, где посетили графство Чешир в честь открытия моста Mersey Gateway Bridge и театра Storyhouse Theatre. Стоит отметить, что это первая совместная поездка Меган Маркл и Елизаветы II и третий официальный выход герцогини после свадьбы.