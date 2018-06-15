Мини-копия: королева Елизавета II подарила Меган Маркл дорогие серьги: фото

Королева Елизавета II сделала жене принца Гарри Меган Маркл драгоценный подарок. Перед первой совместной поездкой с Меган в графство Чешир, герцогиня получила роскошные жемчужные серьги-пусеты.

Об этом рассказывает издание Town and Country.

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Интересно, что украшения, выполненные из жемчуга и бриллиантов, представляют собой уменьшенную копию сережек самой королевы. Правда, у Елизаветы II жемчужины большие по размеру.



Меган Маркл / GettyImages

FYI: I’m told Meghan’s earrings are a gift from the Queen https://t.co/fGRAlzaExM — Emily Nash (@emynash) 14 июня 2018 г.

Buckingham Palace say Meghan #DuchessofSussex’s new pearl earrings are a gift from the Queen. (And not Birks as they’re claiming!). pic.twitter.com/fLJcIoZtGt — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 14 июня 2018 г.

Напомним, Меган Маркл и королева Елизавета II отправились в свой первый совместный визит, где посетили графство Чешир в честь открытия моста Mersey Gateway Bridge и театра Storyhouse Theatre. Стоит отметить, что это первая совместная поездка Меган Маркл и Елизаветы II и третий официальный выход герцогини после свадьбы.