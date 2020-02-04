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      Суд остановил концессию порта Херсона: что дальше

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      Суд остановил концессию херсонского морского порта / uk.wikipedia.org

      Министерство инфраструктуры Украины провело удачный тендер по концессии морского порта Херсона, впрочем процесс был приостановлен определением киевского апелляционного суда. Теперь министерство намерено обжаловать судебное решение.

      Фемида должна помнить, что Конституция определяет верховенство права и независимость суда как главные принципы демократического государства, подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем фейсбуке.

      Интересно: Три миллиарда гривен в развитие: Украина отдала порты иностранцам

      Если мы хотим, чтобы мировые инвесторы поверили и пришли в Украину, то именно уровень работы судебной системы будет определяющим в этом вопросе,
      – отметил Криклий.

      Кроме того, он похвастался успешными концессионными конкурсами морских портов Херсона и Ольвии. Мол, за это благодарили даже те участники конкурса, которые в нем проиграли.

      "Невероятно, но факт. Это не только наивысшая оценка честности, но и репутационное достижение для государства. Мы стремимся привлечь в портовую отрасль концессионеров, которые готовы инвестировать в развитие украинских портов и имеют ресурсы для этого", – заявил министр инфраструктуры.

      Концессия порта "Херсон": коротко

      Концессионный конккурс был проведен в январе, а его победителем стала компания ООО "Рисоил-Херсон". Она намеревалась вложить в "Херсон" 300 миллионов гривен, а также должна была заплатить за концессию 12 миллионов гривен.

      В правительстве ожидают, что концессия порта позволит привлечь 1,3 миллиарда гривен инвестиций в портовую инфраструктуру, а государству – 14,3 миллиарда гривен новых налогов.

      Что такое концессия?Концессия – это передача объектов, принадлежащих государству или территориальной общине во временную эксплуатацию концессионеру. Им может быть другое государство, иностранная фирма или частное лицо. Концессионер уплачивает платеж за пользование объектом.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Апелляционний суд Киева Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Новости Херсона
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