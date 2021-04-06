В полицию Харькова 6 апреля поступило сообщение о заминировании 2 гипермаркетов. Оттуда сразу эвакуировали 1 739 человек. Полиция не уточняет, какие именно торговые центры минировали. Однако в сети пишут, что речь идет об "Эпицентрах". Накануне также искали взрывчатку в магазинах этой сети.

Всего специалистам пришлось обследовать более 34 тысяч квадратных метров помещений. Как и в прошлый раз, ни одной взрывчатки там не обнаружили.

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Осмотр помещений "Эпицентра" в Харькове / Фото Нацполиции

Как сообщили о заминировании

Сообщение о взрывчатке в "Эпицентрах" на улице Героев Труда и проспекте Гагарина поступило на электронную почту полиции. Туда сразу направили взрывотехников, кинологов, а также следователей.



Кинолог ищет взрывчатку в "Эпицентре" / Фото Нацполиции

Как искали взрывчатку

В "Эпицентре" на улице Героев Труда обследовали 14 027 квадратных метров помещений и 100 – прилегающей территории. Эвакуировали 539 человек.

В "Эпицентре" на проспекте Гагарина пришлось осмотреть 20 тысяч квадратных метров помещений и 700 – прилегающей территории. Отсюда эвакуировали 1200 человек.

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Момент эвакуации в одном из "Эпицентров" / Фото телеграм-канала "Веха"

Какое наказание возможно за "минирование"

Такое нарушение классифицируют, как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Если злоумышленника найдут, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.