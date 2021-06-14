В Харькове снова ищут взрывчатку: на этот раз в ТЦ "Караван" – видео

Неизвестный сообщил о заминировании торгового центра "Караван" в Харькове утром 14 июня. Всех посетителей из помещения мгновенно эвакуировали. Заминировании настоящее или фальшивое – сейчас выясняют правоохранители.
Известие о заминировании поступило в 9:50. Об этом журналистам 24 канала рассказали в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.
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Эвакуация людей из ТЦ "Караван" в Харькове / Фото телеграмм "Х**** Харьков"
По состоянию на 14:00 правоохранители продолжают поиски взрывчатки. О деталях будет известно позже.
На видео, обнародованном в соцсетях, заметно, что посетителей не так уж много. На месте происшествия стоит пожарная машина. Правоохранители оцепили территорию ТЦ и огородили все лентой.
Что происходило в "Караване" после сообщения о заминировании: смотрите видео телеграмма "Труха Харьков"Обратите внимание! Недавно Рада ужесточила ответственность за ложные минирования. Согласно закону, наказанием для любителей "шуток о минировании" может стать заключение сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.