На горячую линию Киев из разных мест поступили сообщения о минировании, в частности: станции метро "Минская", торгового центра "Ocean Plaza" и здания Апелляционного суда в Соломенском районе. Рядом со станцией метро уже произошел взрыв.

Сообщение о заминировании до сих пор проверяют, однако на станции метро "Минская" спасатели уже нашли два самодельных взрывных устройства, один из них удалось обезвредить, сообщает 24 канал.

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В ГСЧС журналистам РБК-Украина рассказали, что в 11:32 служба 102 предупредила о заминировании Апелляционного суда Соломенского района.

Примерно через 10 минут от полиции поступило еще одно сообщение, а именно о заминировании двух киосков с фастфудом рядом со станцией метро "Минская". Впоследствии чрезвычайники получили информацию и о взрывчатке в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza.

Известно, что на местах работники ГСЧС ограждающих все лентами, не пропускают людей и проводит эвакуацию.

Что известно о взрыве рядом со станцией метро "Минская"

На Оболонском проспекте рядом со станцией метро "Минская" прогремел взрыв, который успели снять на видео очевидцы. Жертв и пострадавших нет.

Там же нашли и подозрительный чемодан. После того, как правоохранители и взрывотехники прибыли на место, то обнаружили самодельную взрывчатку. Устройство было закреплено между легковой машиной и автокиоском, но его удалось обезвредить.

Остатки сработавшей взрывчатки направили на экспертизу, а прилегающую территорию продолжают проверять.

Смотрите видео: взрыв у станции столичного метро