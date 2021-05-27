Но внутрь взрывотехников и правоохранителей не пустила администрация торгового центра. Персонал самостоятельно эвакуировал посетителей.
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Что известно о фейковом минировании
- Правоохранители обследовали около 200 квадратных метров прилегающей территории.
- Но не попали внутрь комплекса.
- В полиции сообщили, что централизованной эвакуации и отвода транспорта не проводили.
- Посетители засняли видео, что в ТРЦ раздавались пожарные сирены, а персонал выводил покупателей на площадь перед зданием.
Какова ситуация в ТРЦ: видео
- Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
- Информацию о фейковом минировании внесли в единую базу правонарушений.
Сирены в торговом центре Nikolsky координировали действия посетителей: видео