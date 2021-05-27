Но внутрь взрывотехников и правоохранителей не пустила администрация торгового центра. Персонал самостоятельно эвакуировал посетителей.

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Что известно о фейковом минировании

  • Правоохранители обследовали около 200 квадратных метров прилегающей территории.
  • Но не попали внутрь комплекса.
  • В полиции сообщили, что централизованной эвакуации и отвода транспорта не проводили.
  • Посетители засняли видео, что в ТРЦ раздавались пожарные сирены, а персонал выводил покупателей на площадь перед зданием.

Какова ситуация в ТРЦ: видео

  • Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
  • Информацию о фейковом минировании внесли в единую базу правонарушений.

Сирены в торговом центре Nikolsky координировали действия посетителей: видео