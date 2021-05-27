Фейковое минирование ТРЦ Nikolsky: во время проверки администрация не пустила копов внутрь

В патрульную полицию Одесской области поступила информация о минировании торгового комплекса Nikolsky. Сообщение правоохранители получили в 11:15 и выехали к зданию на улице Пушкинской.
Но внутрь взрывотехников и правоохранителей не пустила администрация торгового центра. Персонал самостоятельно эвакуировал посетителей.
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Что известно о фейковом минировании
- Правоохранители обследовали около 200 квадратных метров прилегающей территории.
- Но не попали внутрь комплекса.
- В полиции сообщили, что централизованной эвакуации и отвода транспорта не проводили.
- Посетители засняли видео, что в ТРЦ раздавались пожарные сирены, а персонал выводил покупателей на площадь перед зданием.
Какова ситуация в ТРЦ: видео
- Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.
- Информацию о фейковом минировании внесли в единую базу правонарушений.
Сирены в торговом центре Nikolsky координировали действия посетителей: видеоОбратите внимание! В марте 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за фейковые минирования. Наказанием может стать заключение сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.