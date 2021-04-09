Мужчина пригрозил взорвать главный железнодорожный вокзал Днепра: его уже задержали
В полицию в Днепре позвонил мужчина, который сказал, что заложил бомбу на главном железнодорожном вокзале города. Здание начали проверять специалисты. Однако взрывчатку там не нашли.
Источник:Полиция Днепропетровщины
О заминировании сообщили примерно в 20 часов 8 апреля. Злоумышленника почти сразу задержали.
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Как происходили поиски взрывчатки
Из здания железнодорожного вокзала "Днепр – главный", который в центре города, сразу эвакуировали 168 человек. Впоследствии там начали работать эксперты-взрывотехники. Однако никаких взрывных устройств там не обнаружили.
Кто сообщил о заминировании
Сотрудники патрульной полиции установили, что сообщил о бомбе 43-летний мужчина. Его задержали и доставили в районное управление полиции.
У подозреваемого изъяли вещественные доказательства. В частности, сим-карту и телефон, с которого он звонил в милицию. Чем человек аргументировал свои действия – неизвестно.
Что грозит за такое правонарушение
Правоохранители открыли производство по статье о заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов. Она предусматривает наказание от 2 до 6 лет тюрьмы.
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