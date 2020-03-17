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      Министерство экономики может возглавить Игорь Петрашко: кто это

      - Читати новину українською

      Во время заседания фракции "Слуги народа" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал своего кандидата на пост министра экономики Украины. Новым членом Кабмина может стать экономист из более чем 20-летним стажем Игорь Петрашко.

      Об этом после заседания фракции журналистам рассказал депутат Юрий Камельчук. Кроме того, о таком вероятном назначении сообщает целый ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники.

      К слову Зеленский зарегистрировал в Раде постановление о назначении Венедиктовой генпрокурором

      Как известно, Игорь Петрашко должен возглавить еще единое Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя при изменении Кабинета Министров Украины в президентской команде была идея о распределении ведомства на несколько частей.

      Что известно об Игоре Петрашко? Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования, а также имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.

      Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных америкасньких, российских и украинских компаниях, которые предоставляли услуги по консалтингу и работали в сфере инвестиционных услуг.

      В последние годы экономист работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming.

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      16 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Слуга народа Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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