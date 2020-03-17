Министерство экономики может возглавить Игорь Петрашко: кто это
Во время заседания фракции "Слуги народа" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал своего кандидата на пост министра экономики Украины. Новым членом Кабмина может стать экономист из более чем 20-летним стажем Игорь Петрашко.
Об этом после заседания фракции журналистам рассказал депутат Юрий Камельчук. Кроме того, о таком вероятном назначении сообщает целый ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники.
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Как известно, Игорь Петрашко должен возглавить еще единое Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя при изменении Кабинета Министров Украины в президентской команде была идея о распределении ведомства на несколько частей.
Что известно об Игоре Петрашко? Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования, а также имеет диплом МВА бизнес-школы при университете Вандербильта в США.
Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных америкасньких, российских и украинских компаниях, которые предоставляли услуги по консалтингу и работали в сфере инвестиционных услуг.
В последние годы экономист работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming.