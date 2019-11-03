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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Министерство экономики установило контроль над несколькими стратегическими предприятиями

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      Минэкономики взяло под свой контроль 498 стратегических компаний
      Минэкономики взяло под свой контроль 498 стратегических компаний / Фото из открытых источников

      Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства установило контроль над рядом стратегических предприятий. Говорится о 498 компаниях.

      Как рассказал министр экономики Тимофей Милованов в своем фейсбуке, в свое подчинение возглавляемое им ведомство получило:

      • два предприятия Укрспирт,
      • Аграрный Фонд,
      • Государственную продовольственную зерновую корпорацию,
      • Артемсоль.
      • Коневодство Украины.

      Советуем ознакомиться! Приватизация "Укрспирта": в Офисе Президента рассказали, что будет с спиртовой отраслью

      Сегодня подписал акты приема в Министерство экономики этих и других 493 агропредприятий,
      сообщил Милованов.

      Недавно украинский парламент проголосовал за независимую газотранспортную систему. Таким образом. Вскоре ГТС Украины перейдет под контроль  Министерства финансов. А в следующем году правительство может и вовсе предложить депутатам выставить ее на приватизацию.
      blog_ava
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      2 ноября
      156
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Укрспирт Тимофей Милованов
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