Министерство экономики установило контроль над несколькими стратегическими предприятиями
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства установило контроль над рядом стратегических предприятий. Говорится о 498 компаниях.
Как рассказал министр экономики Тимофей Милованов в своем фейсбуке, в свое подчинение возглавляемое им ведомство получило:
- два предприятия Укрспирт,
- Аграрный Фонд,
- Государственную продовольственную зерновую корпорацию,
- Артемсоль.
- Коневодство Украины.
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Сегодня подписал акты приема в Министерство экономики этих и других 493 агропредприятий,
– сообщил Милованов.
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