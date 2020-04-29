Министерство культуры оценило, сколько туристическая отрасль потеряет из-за коронавируса

Потери туристического бизнеса Украины из-за эпидемии коронавируса превысят 1,5 миллиарда долларов. Такова оценка Министерства культуры и информационной политики. Для защиты туристической отрасли правительство разработало законопроект о частичном освобождении бизнеса от налогообложения.

Держава намагається захистити туристичний сектор від збитків через COVID-19, заявила тимчасова очільниця Міністерства культури Світлана Фоменко.

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Завданням є захистити туристичні компанії від масових банкрутств і дозволити стабілізувати їх роботу завдяки звільненню від оподаткування,

– зазначила Фоменко.

За оцінками міністерства, втрати туристичного бізнесу України через епідемію коронавірусу перевищать 1,5 мільярда доларів. Тому відомство та профільний комітет Ради розробили й зареєстрували законопроєкт №3377.

Документ передбачає

звільнення операцій з надання туристичних послуг від сплати: податку на додану вартість, податку на прибуток та ЄСВ, земельного податку та податку на нежитлову нерухомість;

скасування туристичного збору до кінця 2020 року;

податкові пільги на оплату оренди на землю державної та комунальної власності.

У відомстві припускають, якщо частина орієнтованих на туризм країн не відкриє свої кордони до осені, українці скористаються пропозиціями внутрішнього туризму.

Водночас важливим залишиться принцип соціальної дистанції. А це змусить міняти формат обслуговування відпочивальників.

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