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      Министерство ветеранов готово защищать минера моста в Киеве

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      Минветеранов будет защищать Алексея Белько
      Минветеранов будет защищать Алексея Белько

      Министерство по делам ветеранов заявило о готовности предоставить любую помощь в коммуникации с Алексеем Белько, который угрожал взорвать мост Метро. Вместе с тем министерство отмечает, что будет защищать Белько, как и любого другого участника российско-украинской войны.

      В первую очередь необходимо защитить право бывшего военного на уважение и справедливое рассмотрение этого дела, сообщает Минветеранов.

      Это стоит знать: Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве: что об этом известно

      "Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальной частью общества. Именно поэтому мы призываем граждан внимательно проверять информацию, а журналистов – опираться на достоверные источники, придерживаться профессиональной этики и понимать свою ответственность за распространение фейковой информации", – подчеркнули в министерстве.

      Кроме того, команда Минветеранов выразила благодарность силовикам, правоохранителям и всем, благодаря кому удалось безопасно и профессионально решить эту ситуацию.

      "Мы будем внимательно следить за ходом событий и информировать общество, когда об этой ситуации появится больше достоверной информации", – резюмировали в министерстве.

      Что известно об угрозе подрыва моста в Киеве? В среду, 18 сентября, мужчина на мосту Метро личным авто частично заблокировал движение по мосту и угрожал все взорвать. Из-за инцидента движение по столице было парализовано. Полиция отправила на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника.

      Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов.

      В 19:35 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 42-летнего Алексея Белько. Поскольку ранее у него изымалась взрывчатка, правоохранители на этапе операции были уверены, что его угрозы реальны и исходя из этого планировали все свои действия.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Минировании моста в Киеве Министерство по делам ветеранов
      Источник: 24 канал
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