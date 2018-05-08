Министр Facebook: как Арсен Аваков влияет на украинскую политику и с чего он начинал

Свои важные решения он часто публикует на Facebook, где собрал армию из более 600 тысяч фолловеров. Его называют второй политической персоной в государстве после президента.Он сформировал собственную вертикаль власти и прочно осел в кресле министра внутренних дел. Как Арсену Авакову удалось из бизнесмена превратиться в одного из самых влиятельных чиновников Украины, читайте в материале сайта "24".

Путь к властным вершинам

54-летний Арсен Борисович начинал как бизнесмен и банкир. В 1990 году в Харькове Аваков основал первое украинское АО "Инвестор". Впоследствии, в 1992 году он открыл коммерческий банк "Базис". В середине 90-х Аваков занялся строительным бизнесом, создав компании "Инвестор Элит Сервис" и "КАРСТ-8".

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Со временем предприниматель решает закрепиться во властных кругах Харькова. В 2002 году он становится членом исполкома в областной администрации. Далее – кресло председателя Харьковской ОГА, полученное при содействии Юлии Тимошенко и ее партии "Батькивщина". Ради этой должности в 2005-м он отказался от управления АКБ "Базис" и АО "Инвестор". В 2010 году депутаты ХОГА выразили Авакову недоверие, в результате чего он был снят с должности губернатора.

Через два года против него возбуждают уголовное дело по статье "превышение власти и служебных полномочий", в его харьковских квартирах проводят обыски, а он убегает в Италию. Его объявляют в международный обыск. Из Италии Аваков обратился к Генеральному прокурору Украины с просьбой закрыть его уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Из розыска в министры

В 2012 году Аваков вернулся в Украину и прошел в Верховную Раду VII созыва от блока "Батькивщина". После кровавых событий Революции Достоинства в конце февраля 2014 года Авакова назначают министром внутренних дел в правительстве Арсения Яценюка.

В марте этого же года во время спецоперации МВД был убит активист "Правого сектора" Александр Музычко. Это дело получило огласку, многие обвиняли в смерти Музычко именно Авакова. В течение нескольких следующих месяцев новоиспеченный министр распустил "Беркут", перезагрузил "Национальную гвардию", в рамках реформы полиции также были переаттестованы старые милицейские кадры.

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Но Аваков не любит вопросов об успехах реформы полиции и спецподразделений МВД. И не зря, ведь, несмотря на громкий и публичный старт реформы в структурах министерства остались чиновники времен Януковича.

Когда мы говорим о полиции, о МВД, то стоит отметить: мы реформу еще не закончили, мы – еще в стадии реформы всей системы МВД. Реформа патрульной полиции – это маленькая часть того, что нужно сделать. Существуют криминальная полиция, полиция общественной безопасности, серьезной динамики роста должна получить киберполиция и так далее. Это целый блок,

– подчеркивал Аваков в комментарии для Радио Свобода.

Летом 2014 года он вышел из состава "Батькивщины" и вместе с Турчиновым, Яценюком, Пашинским, Парубием и другими политиками создал партию "Народный фронт".

Весной 2016 года ему удалось сохранить пост в новом правительстве во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Аваков укрепил свои властные позиции настолько, что теперь руководит министерством в "ручном режиме", а с прошлого года использует и административный ресурс для продвижения своей партии. В группу влияния министра входит 15-17 нардепов из фракции "Народный фронт". Среди них – бизнес-партнер Авакова Игорь Котвицкий, который в 15-м году вывел в оффшоры 40 млн долларов. Глава МВД также имеет тесные контакты с олигархом Игорем Коломойским: именно последний "пропихнул" в министерство одиозного Илью Киву, сделав его советником Авакова. Глава МВД не напрямую влияет на политсилу Национальный корпус. В ее состав в основном входят активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", отношение к которому Аваков тоже имеет.

Семейный бизнес

Семья Авакова контролирует предприятия по реализации продуктов питания и транспортные компании. Бизнес, которым руководит его жена Инна и сын Александр (известный в связи с "делом про рюкзаки Авакова"), развивается очень успешно. Так, в 2017 году семья купила виллу на берегу Средиземного моря на 26 комнат! Покупку удалось осуществить через фирму Ferdico S.R.L., которую поглотила итальянская компания Avitalia S.R.L., принадлежащая министру. Сам Аваков заявил, что виллу в Италии его жена использует как "туристический проект".

Между тем Инне Аваковой удалось в конце 17-го изрядно подзаработать. Вместе с Арсением Яценюком она продала свои акции "Эспрессо". За 40% своей доли в уставном капитале телеканала жена главы МВД получила от иностранной компании Atmosphere Entertainment почти 56 млн грн. В целом она задекларировала 56 976 679 гривен дохода за прошлый год, а доходы ее мужа, согласно электронной декларации, составили 1 082 323 гривен.

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Но пока состояние министра растет, уровень его поддержки среди украинцев падает. Сейчас рейтинг доверия к топ-чиновнику составляет – 75%.

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