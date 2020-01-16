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      Министр Федоров похвастался, как сэкономил государству 1,4 миллиарда гривен

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      Федоров рассказал, как Минцифры сэкономило 1,4 миллиарда гривен / kmu.gov.ua

      Вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его ведомство с начала работы сэкономило около 1,4 миллиарда гривен из бюджета.

      "За 4 месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили бюджета Украины по меньшей мере 1 380 000 000 гривен", – написал Федоров в фейсбуке.

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      Что помогло сэкономить бюджетные деньги

      • Остановили неэффективные ІТ-закупки.

      Отказались покупать ненужные реестры:

      • мощные серверы для Единого госреестра случаев домашнего насилия (сэкономили 38,1 миллиона гривен);
      • серверы для госпредприятия "Информационные судебные решения" (сэкономили 125,9 миллиона гривен);
      • медицинскую информационную систему, спроектированную под одного поставщика по крайне завышенным ценам, для ГУ "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы (сэкономили 115,7 миллиона гривен).
      • Реформировали Госспецсвязи, уменьшили на 1 миллиард гривен расходы на его содержание в 2020 году и оптимизировали закупку оборудования (меньше на 102,7 миллиона гривен).
      • Кроме того, удалось сэкономить деньги государства за счет привлечения донорских средств, партнерских ресурсов, запуска строительных услуг и другого.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Бюджет Бюджет 2020 Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации
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