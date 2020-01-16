Министр Федоров похвастался, как сэкономил государству 1,4 миллиарда гривен

Вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его ведомство с начала работы сэкономило около 1,4 миллиарда гривен из бюджета.

"За 4 месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили бюджета Украины по меньшей мере 1 380 000 000 гривен", – написал Федоров в фейсбуке. Узнайте, какая зарплата у министра Федорова Что помогло сэкономить бюджетные деньги Остановили неэффективные ІТ-закупки. Отказались покупать ненужные реестры: мощные серверы для Единого госреестра случаев домашнего насилия (сэкономили 38,1 миллиона гривен);

серверы для госпредприятия "Информационные судебные решения" (сэкономили 125,9 миллиона гривен);

медицинскую информационную систему, спроектированную под одного поставщика по крайне завышенным ценам, для ГУ "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы (сэкономили 115,7 миллиона гривен).

Реформировали Госспецсвязи, уменьшили на 1 миллиард гривен расходы на его содержание в 2020 году и оптимизировали закупку оборудования (меньше на 102,7 миллиона гривен).

Кроме того, удалось сэкономить деньги государства за счет привлечения донорских средств, партнерских ресурсов, запуска строительных услуг и другого. Читайте также: Дьявол в деталях: что интересного в бюджете-2020