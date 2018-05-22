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Министр иностранных дел Великобритании заявил, когда стоит ждать жестких действий в отношении РФ

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон публично призывал давить на Россию персональными санкциями. Российский олигарх Роман Абрамович уже на себе почувствовал похолодание в отношениях Лондона и Москвы. Владелец "Челси" почти две недели не может въехать в Королевство, ведь ему не продлили визу.

Вполне вероятно, российскому олигарху придется объяснять британским властям происхождение своего состояния, чтобы получить разрешение на въезд в Великобританию.

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Олигарх и владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович – 11-й в рейтинге самых богатых россиян. По данным журнала Forbes, его состояние превышает 10 миллиардов долларов. Богатство Абрамович нажил в 90-х годах на российской нефти, а с 2000-х переехал в Великобританию. Еще недавно у него была так называемая инвестиционная виза, и в апреле срок ее действия закончился. Из-за этого Абрамович даже не смог посетить финал Кубка Англии, где победил его футбольный клуб. А выдавать Абрамовичу новую визу Лондон не спешит. Хотя, уверяет: в этом нет ничего личного.

Премьер-министр четко дала понять, что мы не действуем против россиян, у нас возник спор с российским правительством,
– заявила представитель премьер-министра Великобритании Джеймс Слэк.

Отношения между Лондоном и Москвой обострились в марте, когда Британия обвинила Россию в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля. После выдворения российских дипломатов, британское правительство взялся проверять более 700 виз, выданных состоятельным россиянам. А накануне Комитет британского парламента по вопросам иностранных дел опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России. В ней призвал не закрывать глаза на действия "клептократов Путина", потому что это угрожает национальной безопасности. Но эксперты говорят: визовых ограничений для этого не достаточно.

То, что мы хотим видеть, – это не просто непонятный отказ в визе либо задержка визы. Если британское правительство действительно серьезно хочет взяться за коррупцию, конечно, мы увидим расследование. И в Британии достаточно развито антикоррупционное законодательство,
– отметил исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон публично призывал давить на Россию персональными санкциями. Правда, признал: да выхода Великобритании из ЕС такие вопросы Лондон еще предстоит согласовать с Брюсселем. Поэтому жестких действий следует ожидать не ранее чем через год.

"Сейчас остается открытым вопрос, что может сделать Великобритания, чтобы справиться с людьми, близкими Путину, которые могут иметь незаконно полученные богатства", – добавил Джонсон.

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По данным СМИ, российские магнаты обладают британскими активами стоимостью в несколько миллиардов евро. В основном – это недвижимость в престижных районах Лондона. Так, жилье Абрамовича оценивается в более 100 миллионов евро, недвижимость миллиардера Алишера Усманова – более чем 50 миллионов, а владения первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова – в 13 миллионов евро.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Великобритания Санкции
Источник: 24 Канал
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