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      Министр культуры не будет наказывать хор Веревки за саркастическую песню про Гонтареву

      29 Читати новину українською
      Владимир Бородянский
      Владимир Бородянский / detector.media

      Министр культуры Украины Владимир Бородянский отметил, что не планирует применять к хору Веревки административные наказания после исполнения песни-пародии о поджоге дома бывшей главы Нацбанка.

      В интервью "Радио Свобода" Бородянский заявил, что, по его мнению, есть вещи, которые находятся в культурной плоскости и не всегда в культурной плоскости должно быть наказание.

      К теме: Не смертельно, но недопустимо, – Бородянский о скандале с "Кварталом" и хором Веревки

      Не будет наказания в понимании, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо,
      – пояснил министр.

      Бородянский отметил, что необходимо выработать политику, которая будет касаться не только хора Веревки, а управление государственными финансами и государственными расходами в сфере культуры в целом. Он добавил, что качество и количество культурного контента в Украине должна расти.

      Что известно о скандальном номере "Квартала" и хора имени Веревки?Во время "Вечернего Квартала" комик Евгений Кошевой вместе с артистами национального хора имени Веревки в песне-пародии "Горела хата" высмеяли инцидент с поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Этот номер вызвал бурный шквал критики как от чиновников, так и от обычных пользователей соцсетей.

      Сама Гонтарева подчеркнула, что это "стыд" и "насмехаться над человеческим горем – невозможно представить в цивилизованном обществе". Она не отрицает, что к этому может быть причастен украинский олигарх Игорь Коломойский. В то же время, Коломойскому номер понравился. Украинский олигарх даже сказал: "Браво" после того, как посмотрел номер.

      В "95 квартале" отметили, что их проект – острая политическая сатира. По словам юмористов, так было, есть и будет, "Даже если это не нравится некоторым политикам".

      "Квартал" выполнил саркастическую песню о поджоге дома Гонтаревой: видео

       

       

       

      blog_ava
      "Танцы со звездами 2019" 10 выпуск: мистические постановки и перевоплощения в стиле Хеллоуина
      27 октября
      306
      Автор: Михаил Года
      Теги: Владимир Бородянский Горила хата: скандал с "95 кварталом" Валерия Гонтарева Новости Украины Министерство культуры Украины
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