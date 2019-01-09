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      Министр культуры у Зеленского и поход Дарта Вейдера в президенты: необычные прогнозы букмекеров

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      Зеленский
      Зеленский / Радио Свобода

      В интернете делают прогнозы на исполнителя роли Владимира Зеленского в "Вечернем Квартале", если тот победит на выборах. Очередную предвыборную кампанию в букмекерской конторе "Фаворит Спорт" решили разбавить необычными котировками.

      Украинцам предложили сразу несколько интересных вариантов:

      Кто заменит Владимира Зеленского, если тот станет новым президентом?
      Кто из "Квартала" станет новым министром культуры?
      Решится ли Дарт Вейдер на новую попытку захватить власть?

      Читайте также: Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате

      Да, наиболее вероятным кандидатом сыграть Зеленского, по мнению аналитиков, считается Юрий Крапов (коэффициент – 2). С его ближайших соперников равные шансы у Сергея Казанина и Александра Пикалова (коэффициент – 4).

      Возможность получения представителем "Квартала" портфеля министра, в будущем правительстве, расценивается специалистами достаточно пессимистично – 20.

      Куда лучше обстоят дела в Дарта Вейдера, который уже имеет опыт избирательной гонки. Вероятность того, что "Темный лорд ситхов" решит включиться в предвыборную кампанию, оценивается с коэффициентом – 7.

      В "Фаворит Спорт" не скрывают, что предложенные варианты составлены с долей иронии, но и оставляют место для серьезных раскладов.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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