Министр культуры у Зеленского и поход Дарта Вейдера в президенты: необычные прогнозы букмекеров

В интернете делают прогнозы на исполнителя роли Владимира Зеленского в "Вечернем Квартале", если тот победит на выборах. Очередную предвыборную кампанию в букмекерской конторе "Фаворит Спорт" решили разбавить необычными котировками.

Украинцам предложили сразу несколько интересных вариантов:

Кто заменит Владимира Зеленского, если тот станет новым президентом?

Кто из "Квартала" станет новым министром культуры?

Решится ли Дарт Вейдер на новую попытку захватить власть?

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Да, наиболее вероятным кандидатом сыграть Зеленского, по мнению аналитиков, считается Юрий Крапов (коэффициент – 2). С его ближайших соперников равные шансы у Сергея Казанина и Александра Пикалова (коэффициент – 4).

Возможность получения представителем "Квартала" портфеля министра, в будущем правительстве, расценивается специалистами достаточно пессимистично – 20.

Куда лучше обстоят дела в Дарта Вейдера, который уже имеет опыт избирательной гонки. Вероятность того, что "Темный лорд ситхов" решит включиться в предвыборную кампанию, оценивается с коэффициентом – 7.

В "Фаворит Спорт" не скрывают, что предложенные варианты составлены с долей иронии, но и оставляют место для серьезных раскладов.

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