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      Министр МИД прокомментировал решение суда ООН в пользу Украины в деле против России

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      Министр МИД прокомментировал решение суда ООН
      Министр МИД прокомментировал решение суда ООН / Фото с фейсбука Вадима Пристайко

      Международный суд ООН вынес решение в пользу Украины. Он признал, что имеет юрисдикцию по делу Украины против России. Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что решение Международного суда ООН – это победа верховенства права и прав человека.

      Вадим Пристайко в твиттер написал, что дело Украины против РФ может двигаться вперед.

      Важно: ООН подвела печальные итоги войны на Донбассе

      Он отметил, что суд доказал, что финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму – юрисдикция Международного Суда ООН.

      Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде!
      – добавил Пристайко.

      О каком судебном решении идет речь?

       

      Суд в Гааге принял решение в пользу Украины: он признал, что имеет юрисдикцию по делу Украины против России.

      Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль объясняла, что Международный суд ООН должен объявить свое решение относительно предыдущих возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

      Таким образом, суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать это дело и одновременно отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в этом деле.

      Комментируя решение суда, Елена Зеркаль подчеркнула, что это большая победа не только для Украины, а в целом победа верховенства права. И это означает, что России придется отвечать.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Вадим Пристайко ООН Украина – Россия Решение суда Новости политики Новости России МИД Украины
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