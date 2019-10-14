Министр Милованов опроверг слухи об остановке переговоров с МВФ по новому траншу

Министр развития экономики Тимофей Милованов уверяет, что информация о якобы остановке переговоров с МВФ по поводу очередного транша является неправдой. По его словам, такие переговоры до сих пор продолжаются.

На этой неделе министр финансов Оксана Маркарова, председатель правления НБУ Яков Смолий и сам министр развития экономики в Вашингтоне будут встречаться с представителями МВФ, рассказал Милованов.

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Британское издание Reuters процитировало слова первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой о том, что переговоры о новом транше приостановлены из-за вопроса "Приватбанка". Но это неправда,

– заверил чиновник.

Более того, подчеркнул он, в вопросе "Приватбанка" нет никаких нарушений договоренностей с Международным валютным фондом.

"Продолжаются суды между государством и бывшими владельцами. Государство защищает свою позицию и деньги налогоплательщиков. Никаких решений или действий не в пользу государства не принято", – пояснил Тимофей Милованов.

Резюмируя, он попросил формировать собственное мнение на основе фактов, а также прикрепил пост, в котором сама Екатерина Рожкова пишет о том, что переговоры с МВФ продолжаются до сих пор.

Что о переговорах с МВФ говорила сама Рожкова?

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова ранее уже отмечала, что неопределенность дальнейшей судьбы "Приватбанка" не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Таким образом диалог с МВФ продолжается, и будет продолжаться дальше.

"Валютный фонд внимательно следит за развитием ситуации с "Приватбанком" и хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора", – пояснила Рожкова.

По какой программе Украина сотрудничает с МВФ?Украинские власти и МВФ проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украине в размере до 5 миллиардов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand-by, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.