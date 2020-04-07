Министр Немчинов о борьбе с COVID-19: Суть карантина, чтобы люди не болели одновременно

Сейчас правительство готово к разным сценариям борьбы с коронавирусом. На ситуацию могут повлиять различные факторы: например, как пройдет празднование Пасхи или соблюдение обсервации людьми, вернувшихся из-за рубежа.

Свое представление будущих сценариев с распространением COVID-19 в Украине рассказал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в интервью UA-Times.

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Есть представление нескольких сценариев. Представление, когда свет в конце тоннеля, а за светом – обрыв. Есть представление, когда ты немного попетляешь, но найдешь свет и выйдешь на "узкоколейку". А есть представление, когда ты уедешь на свет, а там нормальная прямая дорога и станция, на который ты сойдешь. То есть, представление есть, но оно имеет очень большие вариативные сценарии,

– рассказал он о ситуации с коронавирусом в Украине.

По словам министра, на ситуацию повлияет то, как пройдет Пасху, как повлияет закрытие границ, прекратится авиасообщение с ячейками заражения.

"С другой стороны, люди, которые остаются без работы в странах Европы, пересекают государственную границу, едут, пренебрегая условиями обсервации в свои семьи, заражают своих односельчан. Поэтому сейчас это будет немножко жестче. За нарушение карантина и самоизоляции вводится штраф, это будет регулироваться. И если будет достигнут этот спад, увидим свет в конце тоннеля", – считает Немчинов.

Он также отметил, что суть карантина в том, чтобы "может быть, и все переболели, но не одновременно".



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

"Проблема Испании и Италии заключается в том, что люди заболели одновременно. Мои прогнозы были хуже. Я очень хорошо помню 2009 год, и локальные возможности Львова, Трускавца, Дрогобыча, где были самые большие вспышки. Там одновременно все больницы были заняты. И это из-за маленькой вспышки", – вспомнил чиновник.

Он добавил: в сложившихся сейчас, очень важно выполнять карантин. Ведь таким образом украинцы смогут защитить не только свои семьи, но и врачей, которые находятся на первой линии борьбы с пандемией.

"Поэтому сценариев много. Конечно, мы готовимся к разным сценариям. Сейчас мы идем по каком-то промежуточному варианту. С одной стороны – инфицирование продолжается. С другой – сейчас не допущено массовое инфицирование. Надеемся, дальше будет ситуация развиваться в контролируемом направлении", – подытожил Немчинов.