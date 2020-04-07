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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Министр Немчинов о борьбе с COVID-19: Суть карантина, чтобы люди не болели одновременно

      - Читати новину українською
      Олег Немчинов / "Главком"

      Сейчас правительство готово к разным сценариям борьбы с коронавирусом. На ситуацию могут повлиять различные факторы: например, как пройдет празднование Пасхи или соблюдение обсервации людьми, вернувшихся из-за рубежа.

      Свое представление будущих сценариев с распространением COVID-19 в Украине рассказал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в интервью UA-Times.

      К теме Степанов рассказал о планах правительства по усилению карантина в Украине: детали

      Есть представление нескольких сценариев. Представление, когда свет в конце тоннеля, а за светом – обрыв. Есть представление, когда ты немного попетляешь, но найдешь свет и выйдешь на "узкоколейку". А есть представление, когда ты уедешь на свет, а там нормальная прямая дорога и станция, на который ты сойдешь. То есть, представление есть, но оно имеет очень большие вариативные сценарии,
      – рассказал он о ситуации с коронавирусом в Украине.

      По словам министра, на ситуацию повлияет то, как пройдет Пасху, как повлияет закрытие границ, прекратится авиасообщение с ячейками заражения.

      "С другой стороны, люди, которые остаются без работы в странах Европы, пересекают государственную границу, едут, пренебрегая условиями обсервации в свои семьи, заражают своих односельчан. Поэтому сейчас это будет немножко жестче. За нарушение карантина и самоизоляции вводится штраф, это будет регулироваться. И если будет достигнут этот спад, увидим свет в конце тоннеля", – считает Немчинов.

      Он также отметил, что суть карантина в том, чтобы "может быть, и все переболели, но не одновременно".

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      "Проблема Испании и Италии заключается в том, что люди заболели одновременно. Мои прогнозы были хуже. Я очень хорошо помню 2009 год, и локальные возможности Львова, Трускавца, Дрогобыча, где были самые большие вспышки. Там одновременно все больницы были заняты. И это из-за маленькой вспышки", – вспомнил чиновник.

      Он добавил: в сложившихся сейчас, очень важно выполнять карантин. Ведь таким образом украинцы смогут защитить не только свои семьи, но и врачей, которые находятся на первой линии борьбы с пандемией.

      "Поэтому сценариев много. Конечно, мы готовимся к разным сценариям. Сейчас мы идем по каком-то промежуточному варианту. С одной стороны – инфицирование продолжается. С другой – сейчас не допущено массовое инфицирование. Надеемся, дальше будет ситуация развиваться в контролируемом направлении", – подытожил Немчинов.

      Прості правила, які можуть врятувати життя картинка 24 каналПростые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Олег Немчинов Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье
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