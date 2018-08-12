Министр обороны РФ ответил угрозами на призыв Германии вести диалог с Россией с позиции силы
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что история показала, к чему ведут попытки вести диалог с Россией с позиции силы.
Об этом глава ведомства рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", комментируя высказывания своего немецкого коллеги Урсулы фон дер Ляйен.
Читайте также: Рейтинг Путина неожиданно обвалился
После всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо говорить, выступать,
– сказал Шойгу.
Он также посоветовал обратиться к урокам истории.
"Что же касается разговоров с позиции силы, опять же – вернитесь в историю", – отметил Шойгу. "Если сами не читаете, спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", – добавил министр.
Выбор редакции
-
Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждомусегодня, 18:00
-
Не надо выдавать никакой информации, это может навредить ситуации, – сестра Сенцовасегодня, 17:08
-
"ВКонтакте" выдаёт следствию личные данные пользователей: доказательства обвиняемой россиянкисегодня, 16:06