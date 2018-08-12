Министр обороны РФ ответил угрозами на призыв Германии вести диалог с Россией с позиции силы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что история показала, к чему ведут попытки вести диалог с Россией с позиции силы.

Об этом глава ведомства рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", комментируя высказывания своего немецкого коллеги Урсулы фон дер Ляйен.

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После всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо говорить, выступать,

– сказал Шойгу.

Он также посоветовал обратиться к урокам истории.

"Что же касается разговоров с позиции силы, опять же – вернитесь в историю", – отметил Шойгу. "Если сами не читаете, спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", – добавил министр.