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Министр обороны Великобритании обвинил Путина в нападении на страну: угроза со стороны РФ растет

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Гэвин Уильямсон
Гэвин Уильямсон

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон убежден, что за всеми нападаениями на его страну стоит президент Российской Федерации Владимир Путин, который использует для этого различные методы.

Об этом говорится в статье для The Telegraph, которую Гэвин Уильямсон написал по случаю 100-летия Королевских ВВС.

"Угроза Великобритании со стороны РФ растет. Путин использует гибридные методы для подрывного воздействия на другие страны, и имеет отношение к "бесстыдным" кибер-операциям", – убежден Уильямсон.

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Особую опасность для Великобритании и мира предстваляет то, что Россия – ядерная держава, которая активно разрабатывает ракеты большой дальности полета.

Кроме того, министр отметил и отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Именно поведение России в этом случае (как отравление, так и впоследствии после обвинения) лишь усиливают ощущение опасности, которое может идти из Москвы.

Поэтому, по словам Гэвина Уильямсона, его стране "критически необходимо" усиливать оборонный комплекс из-за растущей угрозы со стороны РФ.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипач мог быть отравлен разработанным Россией боевой нервно-паралитическим веществом.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия в ответ объявила, что высылает столько же дипломатов РФ и прекращает деятельность на своей территории международной организации "Британский совет".

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания
Источник: 24 Канал
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