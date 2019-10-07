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      Министр обороны Загороднюк в Золотом: местные жители поддерживают разведение войск – фото

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      Загороднюк во время разговора с местными жителями
      Загороднюк во время разговора с местными жителями / mil.gov.ua

      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк посетил поселок Золотое на Луганщине, где запланировано разведение войск. Вместе с ним приехали начальник Генштаба Руслан Хомчак, заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян и министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

      Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военными ВСУ, которые выполняют боевые задачи в Золотом. Об этом сообщает сайт Минобороны.

      Актуально: Поддерживают ли местные жители и военные разведение войск: заявление к Президенту Зеленскому

      По результатам этой поездки в министерстве создадут координационный центр. Его задачей станет оперативное решение всех проблемных вопросов и обеспечение безопасности граждан. Глава Минобороны также подтвердил готовность соответствующих структур гражданского военного сотрудничества ВСУ и Нацполиции

      Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к происходящим событиям. Могу с уверенностью сказать – местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть,
      – отметил Загороднюк.

      Важно: В Кремле отреагировали на срыв разведения войск на Донбассе

      Андрей Загороднюк в районе проведения ООС / Фото Министерства обороны

      Как и где будет происходить процесс разведения войск?

      В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

      Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней,
      – отметили в Минобороны.

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

      • отвод личного состава с обеих сторон,
      • демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Разведение войск Андрей Загороднюк Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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