Министр обороны Загороднюк в Золотом: местные жители поддерживают разведение войск – фото
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк посетил поселок Золотое на Луганщине, где запланировано разведение войск. Вместе с ним приехали начальник Генштаба Руслан Хомчак, заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян и министр по делам ветеранов Оксана Коляда.
Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военными ВСУ, которые выполняют боевые задачи в Золотом. Об этом сообщает сайт Минобороны.
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По результатам этой поездки в министерстве создадут координационный центр. Его задачей станет оперативное решение всех проблемных вопросов и обеспечение безопасности граждан. Глава Минобороны также подтвердил готовность соответствующих структур гражданского военного сотрудничества ВСУ и Нацполиции
Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к происходящим событиям. Могу с уверенностью сказать – местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть,
– отметил Загороднюк.
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Андрей Загороднюк в районе проведения ООС / Фото Министерства обороны
Как и где будет происходить процесс разведения войск?
В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.
Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней,
– отметили в Минобороны.
Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:
- отвод личного состава с обеих сторон,
- демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.