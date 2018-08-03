Министр поручил УЗ в первую очередь перевозить украинский экспорт, а только потом транзит из РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил "Укрзализныце" обеспечить приоритетность перевозки украинских экспортных грузов по сравнению с российским транзитом.

Такое указание он дал во время встречи с представителями ГМК, на которой также присутствовали руководитель УЗ Евгений Кравцов и представители Администрации морских портов. Об этом ЦТС сообщил Александр Каленков, президент АП "Укрметаллургпром".



С начала года железнодорожные перевозки руды в направлении Европы значительно сократились, ежемесячные перевозки снизились на 400 тыс. тонн, более 17% с начала года. "Это привело к критическому росту запасов готовой продукции на складах предприятий, замедлению роста объема производства, потере сотен миллионов долларов валютной выручки", – рассказал Александр Каленков. Руководитель УЗ Евгений Кравцов оправдывал эту ситуацию изменением баланса экспортных поставок руды в пользу перевозок по суше в европейском направлении, за счет уменьшения поставок через украинские порты.



Но, по словам Александра Каленкова, поставки в Европу растут и на это есть объективные причины. "Военные действия на Востоке Украины, и потеря контроля над металлургическими предприятиями на временно контролируемой территории Украины, привели к увеличению экспорта железорудного сырья, прежде всего в Китай. Поставки в Китай, которые шли через порты Украины, были временным решением, которое позволило сохранить экспортные поступления страны и поддержало, в том числе, стабильность украинской валюты", – сказал он.



Он напомнил, что украинские предприятия инвестировали в модернизацию своих мощностей и сейчас имеют возможность производить качественный высокомаржинальный товар, концентрат и окатыши с высоким содержанием железа.



"Такой товар не востребован в Китае, но пользуется повышенным спросом требовательных европейских производителей. Поэтому рост экспортных поставок в Европу был прогнозируемым, имел объективные причины и продлится в ближайшие годы", – говорит Каленков. Однако, предприятия не могут в полной мере воспользоваться возможностями поставок на европейский рынок из-за невозможности УЗ перевезти достаточные объемы. Место украинских компаний на европейском рынке занимают российские конкуренты.



"Руководство УЗ понимает эту проблему и участвует в диалоге с отраслью, есть надежда, что мы сможем вернуться на объемы перевозок в европейском направлении, которые были в начале года. Одним из решений проблемы по мнению участников отрасли является ограничение транзита российской руды, которая на сегодня составляет 600-700 тонн в месяц. несмотря на то, что сама УЗ зарабатывает на таких транзитных перевозках больше, экономические потери Украины в десятки раз превышают эти доходы УЗ", – сказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром".



В ходе совещания министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил необходимость большей координации работы УЗ и грузоотправителей, призвал к активному участию представителей отрасли в прогнозировании будущих грузопотоков и необходимых инвестиций для расшивки узких мест железной дороги. Кроме этого, будут изучены возможности поставок в некоторые страны Европы через украинские порты, в том числе через Измаильский порт. Министр подчеркнул приоритетность украинских экспортных грузов по сравнению с транзитом из РФ, и поручил руководству УЗ по возможности обеспечить такую ​​приоритетность.



Также, по словам Александра Каленкова, учитывая, что задача увеличения экспорта Украины является крайне важной для страны, отрасль будет инициировать рассмотрение вопроса приоритетности перевозок украинских экспортных грузов на уровне правительства.

Ранее в УЗ заявили, что за первые четыре месяца текущего года объем транзита руды упал по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,5 млн тонн. При этом почти на 2 млн тонн вырос экспорт украинской руды в том же направлении.