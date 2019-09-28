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      Министр торговли США заснул во время речи Трампа: тот же говорил об экономике – видео

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      Уилбур Росс зевает на снимке
      Уилбур Росс зевает на снимке / Getty images

      Похоже, выступление главы Белого дома для американского министра торговли Уилбура Росса показалось слишком монотонным. Политик откровенно дремал в течение 15-ти минут.

      В это время Дональд Трамп на 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказывал о перспективах торгового соглашения с Китаем, позиции США в отношении Ирана и призвал союзников увеличить расходы на оборону.

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      Все эти темы, очевидно, касались сферы деятельности господина Росса. Впрочем, вместо того, чтобы слушать американского лидера, он выбрал сон. Видео, на котором видно, как американский министр дремает, обнародовал телеканал CNBC.

      Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время выступления Трампа: видео

      Похоже голос Трампа действует на Росса лучше снотворного, ведь это не первый случай, когда он дремлет во время выступления президента. В прошлый раз это произошло в 2017 году во время речи Трампа в Саудовской Аравии.

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      Теги: Курьезные новости Дональд Трамп Новости США
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