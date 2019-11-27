"Министра" пророссийских боевиков на Донбассе приговорили к 12 годам за решеткой

Этот 36-летний мужчина долго работал в органах МЧС Украины, а в 2014 году присоединился к оккупантам. Перейдя на сторону боевиков, он занял ответственную должность в оккупационной администрации.

В так называемой "ДНР" он получил должность "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий". Об этом информирует прокуратура Донецкой области.

Читайте также: Оккупанты впали в истерику из-за новости об украинском разведчике в Горловке Матюхе

Чиновник-предатель родом с Донецка, все 5 лет он активно сотрудничает с оккупантами. Он продолжает издавать преступные приказы по деятельности учреждений и организаций, находящихся в его подчинении.

Так, суд признал главу указанного псевдо министерства виновным за участие в террористической организации и заочно приговорил к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества.

Что известно об осужденном предателе?Это – Алексей Кострубицкий, до вооруженной агрессии России на Донбассе он работал в отряде государственной пожарной охраны технической службы МЧС Украины в Донецкой области. Кострубицкий происходит из Брянской области России. Он находится в списках "Миротворца".



Министра так называемой "ДНР" в Украине заочно приговорили к 12 годам за решеткой/ фото "Миротворец"